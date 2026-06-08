Na Žďársku bude v létě otevřených víc Santiniho staveb, propojila je stezka

Na Žďársku budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Propojila je Santiniho stezka měřící přes 40 kilometrů. Kromě žďárské Zelené hory a baziliky na zámku pod ní budou od 1. července do konce srpna každý den prohlídky také v kostelech svatého Václava ve Zvoli a svatých Petra a Pavla v Bobrové. Zájemci o návštěvu všech čtyř míst si mohou koupit i společnou vstupenku, platná bude celé prázdniny. ČTK to dnes sdělil ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny David Štěpánek.
Stezka vede krajinou po značených cestách, při putování se dá zastavit i u dalších Santiniho staveb. "Santini nám v regionu zanechal dědictví, které svou hloubkou a mystikou přesahuje hranice staletí. Naším cílem nebylo vytvořit jen další turistickou trasu na mapě. Santiniho stezka je pozvánkou k novodobému poutnictví," uvedl Štěpánek. Popis stezky je na webu Koruny Vysočiny, letáky budou i u otevřených památek. Průvodcovské texty jsou kromě češtiny připravené v angličtině a němčině.
Letošní sezona stezky bude pilotní. "Pokud se model osvědčí a lidé si cestu k Santiniho odkazu v této formě najdou, plánujeme v příštím roce projekt rozšířit časově do dalších měsíců a propojit ho s dalšími architektonickými skvosty v regionu," uvedl Štěpánek.
Na projektu Koruna Vysočiny spolupracuje s farnostmi a obcemi. Klub českých turistů doplnil značení, kde to bylo potřeba. Chodci tak mohou stezku projít po značených cestách, pro jízdu na kole lze využít Santiniho cyklotrasu.
Základní vstupné bude v kostelech ve Zvoli a v Bobrové 80 korun, snížené 60 korun. V kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře a ve žďárské bazilice je dané ceníkem. "Zájemci o prohlídku všech čtyř památek si budou moci koupit také společnou vstupenku se základní cenou 350 korun a sníženou za 250 korun," uvedl Ondřej Vobejda, kastelán na Zelené hoře.
U Jana Blažeje Santiniho (1677–1723) si řadu projektů objednal Václav Vejmluva, opat někdejšího žďárského cisterciáckého kláštera. Díky tomu vznikla v regionu řada staveb ve stylu takzvané barokní gotiky.
U Santiniho památek, které budou poutníci na stezce míjet, budou informační tabule. V Ostrově nad Oslavou je Santiniho dílem bývalá zájezdní hospoda, v Obyčtově kostel Navštívení Panny Marie. Na konci Bobrové jsou červená boží muka v podobě krystalu. O prázdninách je také otevřený žďárský Dolní hřbitov.