Na Žďársku chce do Senátu pět lidí, obhajovat bude Josef Klement

Na Žďársku se chce na podzim ucházet o místo v Senátu pět lidí, o jednoho méně než před šesti lety. Obhajovat svůj mandát bude lidovec Josef Klement. Kandidovat bude znovu starosta Nového Města na Moravě a bývalý předseda sociálních demokratů Michal Šmarda. Termín pro podání přihlášek k registraci kandidátů skončil dnes v 16:00, úřad ve Žďáru nad Sázavou jejich jména ani navrhující strany zatím nezveřejnil. Pověřené úřady teď přijaté přihlášky přezkoumají.
Před šesti lety hlasovalo pro Klementa ve druhém kole 59,81 procenta voličů. Soupeřem mu byl Šmarda, který chce letos kandidovat jako nestraník s podporou koalice Volt Česko, Starostové a osobnosti pro Moravu a Hnutí Hlas regionů.
Volební účast byla v roce 2020 na Žďársku ve druhém kole devatenáctiprocentní. V prvním kole voleb, které se konaly společně s krajskými volbami, přišlo hlasovat téměř 38 procent voličů.
Letos se první kolo voleb do třetiny Senátu bude konat společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Druhé kolo je naplánované na 16. a 17. října.
Kandidáti do Senátu za obvod Žďársko v roce 2026 a 2020
Navrhující strana Kandidát 2026 Kandidát 2020
ANO Libor Černý
ČSSD /v roce 2020 v koalici Silný hlas z Vysočiny se Zelenými a hnutím Budoucnost/ Michal Šmarda
KDU-ČSL Josef Klement Josef Klement
KSČM Zdeněk Střítecký
Nezávislý kandidát -
ODS Radek Černý -
Občanská konzervativní strana -
SPD Radek Koten Bohumil Kasal
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých David Moos
Volt Česko, Starostové a osobnosti pro Moravu a Hnutí Hlas regionů. Michal Šmarda -
Nezávislá kandidátka -- Ivana Horká
Zdroj: Kandidáti a www.volby.cz