Na Žďársku se utopil pětatřicetiletý muž, který se koupal v zatopeném lomu

U Dolní Rožínky na Žďársku se v sobotu utopil pětatřicetiletý muž. Koupal se v zatopeném lomu. Přesné příčiny tragické události prověřují policisté. Tělo nalezli potápěči dnes ráno. Novináře o tom informovala mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková.
"K objasnění přesné doby a příčiny úmrtí byla nařízena pitva. Případem se zabývají kriminalisté služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Žďár nad Sázavou," uvedla Čírtková.
Pohřešování muže, jehož oblečení a věci zůstaly na břehu lomu, nahlásil v sobotu jeho kamarád. Policie do pátrání zapojila i vrtulník a ve vodě hledali potápěči, kteří dnes nad ránem tělo objevili.
"Upozorňujeme veřejnost, aby v současných extrémních vedrech byli lidé při koupání velmi opatrní a aby hlavně nepřeceňovali svoje síly. Nikdy by se lidé neměli chodit koupat sami, vždycky je dobré mít někoho nablízku, kdo by v případě potřeby poskytl první pomoc nebo by pomoc přivolal," uvedla Čírtková. Při koupání zejména v rybnících a přírodních vodních plochách by se podle ní lidé měli vyvarovat konzumaci alkoholu, protože potom ztrácejí sebekontrolu a zbytečně riskují. Za velmi riskantní označila skákání do chladné vody, protože organismu náhlý teplotní rozdíl škodí a může způsobit zdravotní potíže při plavání.