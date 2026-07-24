Na zřícenině hradu Pyšolec u Víru odborníci dokončují zajištění torza věže

Na zřícenině hradu Pyšolec u Víru na Žďársku dokončují odborníci zajištění torza věže. Desítky let ohrožovalo návštěvníky, kterých není málo, řekl ČTK vírský starosta Ladislav Stalmach (nestraník). Obec převzala památku před pěti lety od Lesů ČR, záchranné práce dělá s pomocí dotací. Vynášet do kopce materiál na opravy pomáhají i návštěvníci.
"Dostat na hrad stavební materiál není jednoduché," potvrdil Miroslav Korbička ze Spolku na ochranu památek Bystřicka, který tam působí. Obec dovezla na cestu k hradu písek, u něj je kromě plastových kbelíků cedule s prosbou o pomoc s vynesením. Trubky a podlážky lešení, které teď obepíná věž, dostali po strmé pěšině nahoru místní sportovci.
"Cílem je především zabezpečit zbývající relikty té hradní architektury, což je válcová věž a dva pilíře, které poskytovaly oporu paláci," uvedl Korbička. Zabezpečení torza věže je ve finální fázi. Nad zemí je vysoké do deseti metrů a další čtyři až pět metrů zdiva k základům jsou pod závalem. Nejdřív bylo potřeba odstranit náletové dřeviny a pak injektážemi a dalšími zásahy zajistit statiku věže. Zkušení kameníci teď pracují na zpevnění její koruny, aby z ní nepadaly uvolněné kameny.
Vodu na opravy poskytuje hradní cisterna vyhloubená ve skále, která byla odkrytá dříve. V šestimetrové hloubce zachycuje dešťovou vodu. Její ústí je překryté kovovou mříží. Upravené jsou i zbytky zdiva v její blízkosti.
Na Pyšolci dlouhodobě pracují archeologové. Z nálezů vyplývá, že hrad postavili Pernštejnové v první třetině 14. století. Zanikl zřejmě v první polovině 15. století. "V písemných pramenech se hovoří, že roku 1464 už je ten hrad pustý," uvedla archeoložka Michaela Korbičková. Dodala, že hrad zřejmě pobořili sami Pernštejnové, aby se tam neusídlili nějací záškodníci.
Záchranné práce na Pyšolci zatím v součtu stály dva miliony korun, uvedl Stalmach. Letošní práce budou za 800.000 korun, dotace od ministerstva kultury a kraje pokryjí čtyři pětiny z těchto nákladů.
Pyšolec patří mezi tři zříceniny hradů v okolí Víru. Zubštejn a Aueršperk spravuje město Bystřice nad Pernštejnem.