Náklady na údržbu silnic Vysočiny byly tuto zimu nadprůměrné, víc je i výtluků

Zimní údržba silnic na Vysočině v končící sezoně bude stát přibližně 280 až 300 milionů korun, předpokládají krajští silničáři. V porovnání s předchozími zimními obdobími to bude zhruba o 45 milionů korun víc. Přesná částka bude známá až po účetním uzavření sezony, sdělil ČTK ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Radovan Necid. Další peníze budou potřeba na opravy výtluků ve vozovkách.
"Letošní zima byla z pohledu údržby náročná zejména kvůli častým změnám počasí, kombinaci mlh, vlhka a mrazu a opakovaným situacím, kdy pršelo a následně mrzlo," uvedl ředitel. Silničáři evidují i zvýšený počet výtluků. "Odhadujeme, že náklady na jejich opravy se budou pohybovat v rozmezí 50 až 60 milionů korun," uvedl Necid.
Silničáři zatím vozovky spravují studenou asfaltovou směsí. Trvalejší opravy teplou směsí začnou dělat v dubnu, až budou fungovat obalovny. "V tomto období se zaměřujeme zejména na odstraňování následků zimy," uvedl ředitel. Kromě oprav výtluků zaměstnává pracovníky údržba dopravního značení, úklid silnic a postupné odstraňování vodicích tyčí a sněhových zábran.
V poslední zimě na silnice v kraji silničáři vysypali přes 20.000 tun soli a 65.000 tun inertního posypu jako je například štěrk. "Sůl jsme museli v průběhu zimy i dokupovat," uvedl ředitel. Silničáři při zimní údržbě najeli přibližně 540.000 kilometrů.
Krajská správa a údržba zajišťuje v zimě sjízdnost přibližně 5000 kilometrů vozovek. Kromě krajských silnic druhé a třetí třídy má na starost i státní silnice první třídy. V předchozí zimě stála zimní údržba vozovek na Vysočině 251,7 milionu korun a opravy výtluků na silnicích 46,5 milionu korun.