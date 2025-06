Fotbalový areál v Přibyslavi je na pohled útulný. Hřiště má však menší problém. Je zvlněné a na jednu stranu se snižuje. Patrné je to hlavně v jednom z rohů. Hřiště je důkazem, že je Země kulatá, vtipkují fotbalisté. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

„Zatímco rozpočtovaná cena činila 72 milionů korun bez DPH, ve výběrové řízení se ji podařilo snížit na 59,6 milionu,“ uvedl přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS). Výsledky potvrdila rada města.

Za uvedenou částku nechá Přibyslav výrazně modernizovat kompletní exteriér sportovního areálu. Konečně bude srovnáno zvlněné a nakloněné fotbalové hřiště, upraveny budou i antukové kurty na míčové sporty. Mezi sportovišti vyroste zcela nová oboustranná tribuna se zázemím pro fotbalisty, šatnami pro veškeré venkovní sporty a s novou kantýnou. Areál bude i nově kompletně oplocen.

26. května 2025

Práce by měly začít ještě na konci června. „Hotovo by mělo být v březnu roku 2027,“ doplnil starosta.

Celý venkovní areál tak bude po tuto dobu mimo provoz. Sportovci si musí najít jiné prostory. Do azylu po okolních obcích musí fotbalisté. „Našli jsme ho ve Věžnici, za to bychom chtěli našim sousedům poděkovat,“ vzkázal například šéf fotbalového klubu Ivoš Mach.

Když se tu jezdila plochá dráha...

Rekonstrukce napraví mnohaletou zajímavost, již přibyslavské fotbalové hřiště má. Není zcela rovné. Je lehce zvlněné a jeho boční strana u střídaček je zhruba o metr níž než strana před tribunou. Podle pamětníků to tak je od doby, co tu širší hřiště v 80. letech minulého století vzniklo. Do té doby se v jeho části jezdila plochá dráha.

Fotbalisté se v minulosti snažili srovnat náklon mnohokrát. Nikdy se to ale nepovedlo.

„Preventivně jsme tu na jaře měli fůru hlíny, na podzim další fůru. Z té jsme brali a po zápasech se snažili lajnu narovnat,“ vylíčí pamětník Zdeněk Krčál, který s fotbalem v Přibyslavi začínal už v polovině minulého století.

„Neustále se naváželo, ale pořád toho bylo málo, jedna strana neustále klesala,“ přikývl Mach.

Myslí už i na druhou etapu

Na investici, která bude pouze první etapou kompletní proměny sportovišť, jež město loni bezúplatně převzalo od České sokolské obce, má přiklepnutou dvacetimilionovou dotaci od Kraje Vysočina. Zkusí rovněž požádat o další příspěvek Národní sportovní agenturu. „Tam ale v první etapě moc šancí nemáme. O to víc věříme v podporu v etapě druhé,“ svěřil se Martin Kamarád.

Předmětem druhé etapy bude kompletní proměna sokolovny a veškerých jejích interiérů. Dokonce se zvažuje její demolice a stavba sokolovny zcela nové. Tuto investici ale město bude teprve připravovat. Na řadu přijde nejdříve po roce 2027, po dokončení obnovy venkovní části.

Do té doby si vedení města musí ujasnit, co vše bude vlastně od budoucí sokolovny chtít. „Naše představa je taková, že by sokolovna sloužila jako centrum drobnějších indoorových sportů. Aby úplně nesuplovala roli sportovní haly, kterou už ve městě máme,“ naznačil starosta. Konkrétně při tom zmínil například stolní tenis, badminton nebo posilování.

„Oslovíme sportovní oddíly, které by ji využívaly, aby nám nastínily svoji představu. Až dostaneme požadavky a rozpis sportů, pro něž by sokolovna měla sloužit, necháme vypracovat projekt,“ doplnil místostarosta města Michael Omes (KDU-ČSL).