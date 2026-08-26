Náměšť nad Oslavou chce slučovat mateřské školy, není v nich dost dětí

Náměšť nad Oslavou na Třebíčsku chce od začátku příštího roku sloučit své dvě mateřské školy (MŠ). Předem tak vyhoví legislativě účinné od roku 2029. Školy nemají dost dětí na to, aby mohly zůstat samostatné. Po rezignaci ředitelky Mateřské školy Husova je navíc vede jedna ředitelka. ČTK to řekl starosta města Jan Kotačka (Spolupráce - aktivity). O sloučení škol budou v září rozhodovat městští zastupitelé. Zaměstnanců, dětí ani rodičů se změna podle radnice nedotkne.
Město se podle starosty rozhodovalo mezi dřívějším sloučením škol, nebo vypsáním konkurzu na místo ředitelky, ale pouze na dobu dvou let. "Řekli jsme si, že najít kvalitního ředitele, který by do toho šel jako do nejistého podniku na velmi omezenou dobu, pro nás nemá úplně smysl. Stejně tak není možné, aby paní ředitelka (Ivana) Šanderová dlouhodobě řídila dvě školky, protože je to každá zvlášť. Proto jsme se rozhodli školy rovnou sloučit," řekl Kotačka.
Pracovníků škol, kterých je podle něj asi 25, se sloučení nedotkne. Úsporu bude tvořit pouze jedno ředitelské místo, případně ekonomické služby, které byly dosud v jednom zařízení využívané externě. Bez změny bude fungování MŠ také pro děti a jejich rodiče. Jednotné fungování obou zařízení usnadní provoz v době prázdnin, případně při nemoci některých z pedagogů. "Připadá mi, že je to jednoznačně krok správným směrem, nevidím v tom negativa," dodal starosta.
Novela školského zákona stanovuje povinnost slučovat školy, pokud v nich není alespoň jednou za poslední tři roky nejméně 180 dětí. Požadavek na minimální počet mají školy plnit nejpozději 1. ledna 2029.
V asi pětitisícovém městě zřizuje radnice dvě mateřské školy. Kromě větší MŠ Husova je to MŠ Třebíčská. V uplynulém školním roce měly dohromady 182 dětí. Ve městě je nově v provozu také dětská skupina pro děti mladší tří let. Je určená pro 36 dětí a vznikla přístavbou u MŠ Husova. Její kapacita může podle potřeby vzrůst až na 48 dětí.