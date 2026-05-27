Vojenská základna v Náměšti nad Oslavou se ve středu stala centrem strategických debat o bezpečnosti celé Evropy. Na oficiální návštěvu tam dorazil vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě (SACEUR), americký generál Alexis Grynkewich.
Právě na půdě 22. základny letectva na Třebíčsku zaznělo z úst náčelníka Generálního štábu Armády ČR generála Karla Řehky zásadní varování: Evropa vstoupila do zcela nové éry a dosavadní bezpečnostní předpoklady definitivně skončily. Podle obou vrcholných mužů musí Česko i další státy urychleně splnit své alianční závazky, jinak riskují.
„S bezpečností nelze improvizovat v momentě, kdy krize vypukne. Musí být budována předem, konzistentně, zodpovědně a s dlouhodobým politickým závazkem. Odstrašení je levnější než válka. Je to nejlevnější způsob, jak se vypořádat se současnou situací, ale není zadarmo,“ míní generál Řehka.
Podle něj se bezpečnostní prostředí stává nestabilním a vzájemně propojeným, přičemž vývoj v jednom regionu má bezprostřední dopad na obranyschopnost celé aliance i České republiky. „Již se nepohybujeme v příznivém bezpečnostním prostředí. Nacházíme se v éře dlouhodobého strategického soupeření, vojenské konfrontace a rychlé adaptace,“ upozornil Řehka přímo v Náměšti.
Evropští spojenci si podle něj musí uvědomit geopolitickou realitu. Přestože transatlantická vazba zůstává zcela zásadní a nenahraditelná, Spojené státy čelí rostoucím globálním závazkům, zejména v indo-pacifické oblasti.
„To není otázka jedné americké administrativy nebo dočasný politický problém. Je to dlouhodobá strategická realita. Evropští spojenci proto musí převzít větší odpovědnost za svou konvenční odstrašovací schopnost a obranu,“ dodal šéf generálního štábu s tím, že silnější evropský pilíř NATO neoslabuje, ale naopak posiluje jako celek.
Důležitým bodem jednání na Vysočině byla také situace na Ukrajině. Oba generálové vyzdvihli odvahu a odolnost ukrajinského lidu. Podle Řehky Ukrajinci nebrání pouze svou vlast, ale kupují Evropě čas na posílení vlastních obranných kapacit a vojenské připravenosti. Tento čas je však podle něj striktně omezený.
„Jedním z klíčových ponaučení z konfliktu na Ukrajině je, že moderní válčení se vyvíjí extrémně rychle, a naše armády se musí adaptovat stejně pružně. Zároveň se ukazuje, že konvenční vojenská síla a kvantita stále hrají roli. Lekcí není opuštění tradičních vojenských schopností, ale jejich modernizace, integrace a přizpůsobení modernímu bojišti,“ vysvětlil Řehka.
Čeští představitelé Grynkewiche opakovaně ujišťovali, že si závazky uvědomují a že je dodrží. Česko přitom podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nesplnilo alianční závazek obranných výdajů ve výši dvou procent hrubého domácího produktu loni a pravděpodobně se mu to nepodaří ani letos.
Těžká brigáda jako klíčový závazek
Generál Grynkewich přesto během brífinku ocenil pokrok, kterého Česká republika při plnění aliančních cílů dosahuje. Zvláštní důraz položil na nutnost vybudování české těžké brigády, která má spolu se střední brigádou pevné místo v regionálních plánech obranyschopnosti NATO a zapadá do komplexní nadnárodní struktury dvaatřiceti aliančních států.
„V případě, že bychom zaznamenali náznaky ohrožení územní celistvosti jakéhokoli člena aliance, naším cílem by byl rychlý přesun bojové síly do daných pozic, abychom dali jasně najevo, že útok nebude úspěšný. Kolektivní síla signalizuje naši schopnost bránit se, pokud to bude nutné,“ uvedl v Náměšti generál Grynkewich.
Během své návštěvy na Třebíčsku si prohlédl zdejší vojenskou techniku a vysoce vyzdvihl české vojáky. „Vidět během mé návštěvy profesionalitu, hluboké znalosti a stoprocentní nasazení českých vojáků je neuvěřitelně uklidňující. Pokrok, kterého Česká republika dosahuje při plnění svých cílů schopností, ukazuje skutečnou oddanost naší kolektivní obraně,“ uvedl Grynkewich.
Generál Řehka upřesnil časový harmonogram pro plné operační nasazení těžké brigády. Podle plánu by měl být tento komplexní balík schopností kompletně dokončen do roku 2032. Ujistil však, že brigáda figuruje v regionálních plánech obrany již nyní.
„Pokud bychom museli jít do války zítra, půjdeme a budeme bojovat s tím, co máme k dispozici,“ prohlásil rezolutně. U těžké brigády se podle něj neobává zpoždění, protože klíčové projekty jsou již podepsané a smluvně zajištěné.
Úspěch celé modernizace ale nestojí pouze na nákupu nové techniky. Pro plnou akceschopnost těžké brigády je naprosto klíčové personální zajištění, přičemž naplňování stavu lidských zdrojů v Armádě ČR se v poslední době daří zlepšovat.
Zároveň však Řehka na základně zdůraznil, že cíle schopností nejsou politickými symboly, ale minimálními vojenskými požadavky pro kolektivní obranu.
„Musím být upřímný: bez zvýšených výdajů na obranu nebudeme schopni tyto cíle splnit. Pokud selžeme, fakticky tím přenášíme riziko na ostatní spojence, což bude mít pro naši zemi vážné následky. V České republice říkáme, že je pět minut po dvanácté. Nemáme čas nazbyt,“ uzavřel šéf generálního štábu na Vysočině.
Česká republika se na summitu v Haagu v červnu 2025 zavázala k pětiprocentním výdajům HDP na obranu do roku 2035, v současnosti ale Česko neplní ani dvouprocentní výdaje. Současná vládní koalice argumentuje tím, že je důležitější efektivita výdajů než jejich výše.