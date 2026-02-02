„Profesor Miroslav Cikán, který náměstí projektuje, shání potřebná povolení. Co se týče hygieny, čeká se také na hlukovou studii,“ říká primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS). „Uvidíme, kdy dostaneme stavební povolení a kdy se udělá projektová dokumentace pro realizaci stavby. Pokud někdy na jaře, chtěli bychom na podzim začít,“ doplňuje.
Ještě před tím, než začnou úpravy v západní části náměstí, bude potřeba provést úpravu vodohospodářské infrastruktury, včetně šachty a akumulační nádrže na dešťovou vodu ve spodní jižní části náměstí.
„V tuto chvíli máme už vybraného dodavatele na opravu ulice Kosmákova, která je nejjižnějším, nejspodnějším bodem náměstí,“ uvedl náměstek primátora Radek Popelka (ANO). „Součástí této akce je i velká regulační šachta v dolní části náměstí,“ zmiňuje důležitý vodárenský uzel v blízkosti penzionu Zlatá Hvězda. „Pomáhá nám transportovat vodu přes centrum města pro Březinky a Tesco,“ doplnil.
Další etapou bude retenční nádrž pro zabezpečení odvodu dešťové vody z Masarykova náměstí. „Původně měla být situována někde v křižovatce nad Cityparkem. Ale zajímavým technickým řešením se nám ji podařilo dostat do stávajících kolektorů,“ říká Popelka. „Dokončuje se projektová dokumentace a budeme to také vypisovat na letošní rok,“ dodal náměstek primátora.
Zruší se kvůli chodníku odbočovací pruh?
Stavební úpravy by opozice ráda viděla také v nedaleké Znojemské ulici. „Mezi náměstím a Cityparkem jsou projektované pořád poměrně úzké chodníky. Tam si myslím, že by to stálo za revizi a rozšíření,“ říká Tereza Kafková z PiFo (Piráti a Fórum Jihlava). „Na jedné straně je chodník v některých místech o šířce 80 centimetrů. Dobře vím, že projít tam s kočárkem a druhým dítětem je úplný masakr,“ tvrdí Kafková.
Klíčová dohoda. Majitelé Prioru v Jihlavě nebudou bránit proměně náměstí
„Dobře si pamatuji, když jsme měli ještě malé děti, že mi to tam přišlo rizikové, nebezpečné a nebyla to úplně štace, kterou bych moc rád chodil,“ přidává se Radek Hošek ze STAN. „Pokud by se povedlo něco udělat, myslím, že je to velmi dobrý nápad. Velice by to prospělo nejen chodcům, ale i z pohledu řidičů by to bylo ke prospěchu a bezpečnosti,“ pokračuje.
Podle Kafkové je řešení jasné: ubrat z vozovky odbočovací pruh. „Chápu, že automobilový provoz je velký. Ale bohužel, jeden pruh je potřeba ubrat,“ míní zastupitelka. „Zároveň je potřeba zredukovat dopravu tak, aby se tam netvořily kolony až do půlky náměstí a v nich zasekaná MHD. Je to potřeba vyřešit tak, aby projela,“ doplnila.
S prvními výdaji už počítá i městský rozpočet
V rozpočtu města na letošní rok se počítá s částkou 15 milionů korun pro případ, že by začala oprava vodohospodářské infrastruktury po západní části náměstí.
„První etapa revitalizace by se měla týkat celé západní strany, od bývalého obchodu Baťa, kolem restaurace Tři Knížata, až na spodek náměstí,“ vysvětluje Ryška.
Morový sloup bez lip i Prior jako dům. Jihlava zná možnou podobu náměstí
Klíčovou změnou je posunutí vozovky o čtyři metry blíže do středu náměstí a vznik druhé řady stromů po celé šíři náměstí. „Tím by byla hotová jižní a západní část náměstí,“ pokračuje Ryška.
V druhé etapě revitalizace, která je naplánovaná přibližně za dva roky, by se měla dodělat východní a severní strana náměstí.
V prostorách před jihlavskou radnicí a v ulici Křížová však dojde ke stavebním úpravám už letos. „Počítáme s tím, že opravíme 30 až 50 procent vozovky poškozené při loňském vynuceném povolení dopravy přes náměstí z důvodů objížďky,“ zmiňuje primátor Ryška.
Stromy u morového sloupu zmizí postupně
Zásadní změnou na Masarykově náměstí bude v budoucnu postupné odstranění stromů okolo morového sloupu. „Ty stromy jsou krásné, nicméně nejsou v úplně dobrém stavu. A postupně budou odcházet,“ říká Ryška.
„Takže časem - a není to otázka letošního ani příštího roku - asi budou muset být pokáceny. Pokud se vysadí všechna zeleň, která je při revitalizaci plánovaná, nemuselo by to až tolik vadit. Jen pohled na morový sloup bude trošku jiný,“ zmínil.
„Odstranění lip okolo morového sloupu je otázka nějakých deseti let,“ věří Popelka. „Náměstí pak bude jiné, všichni ho známe pouze tak, jak je nyní. Ale historicky tam žádné stromy nebyly.“
S chybějícím stínem na náměstí by mělo pomoct nejen nové stromořadí v západní části, ale také „pokojíčky“ - místa s lavičkami a stromy.
Pilotní „pokojíček“, který rozdělil politiky
První „pokojíček“ před jihlavskou radnicí přitom v minulosti schytal vlnu kritiky. „Bylo to zatím jediné, co z projektu revitalizace bylo uděláno. A osobně si myslím, že u tohoto prostoru s lavičkami a jerlíny je dobře, že tam je,“ hájí myšlenku Ryška.
„Jsem hrozně ráda, že už je to udělané a stromy už tam rostou. Ve chvíli, kdy se budou muset pokácet lípy kolem morového sloupu, budou jerlíny aspoň trochu narostlé a budou poskytovat stín,“ je přesvědčená Kafková. „Je dobře, že se to podařilo udělat jako nultou etapu revitalizace. A bylo by dobré, kdyby následovaly další.“
Podle dalších se však koncept příliš neosvědčil. „Je mi hloupé hanět myšlenku druhých. Ale řeknu to kulantně, myslím, že tohle není úplně povedené,“ hledá vhodná slova Hošek. „Věřím, že to bylo myšleno v dobrém. Ale když to řeknu na rovinu, po svém, považuji to za vyhozené peníze. Čekal bych něco hezčího,“ doplnil opoziční zastupitel.
Kritikům vadí rozblácený povrch i druh stromů
„Úplně se nám neosvědčil ten povrch, je z toho trošku bahýnko. Proto určitě budeme uvažovat o tom, že na dalších třech podobných místech by se ten povrch změnil,“ uvedl primátor Ryška.
„Je to pokus, který úplně nevyšel. Ten ‚pokojíček‘ by si zasloužil předláždění,“ myslí si náměstek Popelka. „Protože to blátíčko, které se zde generuje, není úplně věc, kterou bychom v centru města chtěli. Určitě dojde k nápravě. Ale neříkám, že to bude příští rok.“
Za šťastnou volbu nepovažuje ani jerlíny. „Je to rostlina, která je velmi náchylná na choroby. Už sazenice, které přijely, byly napadené chorobou,“ vrací se ke čtyři roky staré sadbě. „V rámci reklamace došlo k výměně, teď to vypadá, že se jim daří. Doufejme, že se chytí.“