Náměstí v Telči dnes zaplnilo šest desítek předválečných automobilů

Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči dnes zaplnilo šest desítek předválečných automobilů. Majitelé vozů s nablýskanými plechy projeli tříkilometrovou trasu, jejich jízdu sledovaly stovky lidí. Nejstaršímu automobilu bylo 120 let. Setkání veteránů Mezi dvěma branami pojedenácté navazuje na původní prvorepublikový závod, který se v Telči jezdil. ČTK to řekl jeden z organizátorů Aleš Wimmer.
"Samozřejmě tenkrát se opravdu jely závody, jak známe dneska, opravdu start, cíl, plný plyn. Dneska je to pohodová jízda, samozřejmě nestartují tady jenom závodní auta, ale jsou to civilní auta. Dneska ten závod je spíš takový kochací, prostě projet v klidu a v pohodě a zamávat lidem, co stojí na chodníku," popsal Wimmer. Trasa jízdy vede stejně jako její název Mezi dvěma branami. “Jednou bránou se vyjede, projede se městský okruh a druhou bránou se zase vrátí na náměstí,” dodal Wimmer.
V Telči se potkaly vozy z celého světa, ale většina z Česka - automobily značek Aero, Praga či Tatra. "Nejstarší vozidlo je z roku 1906. To jsou opravdu ty počátky opravdového automobilismu," uvedl Wimmer. Některé z typů vozů z předchozích ročníků se mohly účastnit i původního meziválečného závodu. Vůz Franklin 1906 je pravděpodobně jediným funkčním exemplářem v Evropě.
Majitel Tatry 87 z roku 1940 Ivo Přibyl z Brna dosud nechyběl na žádné telčské jízdě. "Bylo to jedno z nejdražších aut za první republiky. Ve srovnání třeba Škoda tehdy stála 18.000 korun a tento vůz stál 60.000 korun. Byl to luxusní vůz, jaký měl například Jan Masaryk nebo Adina Mandlová," uvedl Přibyl.
Organizátor závodů Aleš Wimmer v roce 2012 otevřel Muzeum techniky Telč v prostorách bývalé parní pily z roku 1873. Muzeum představuje historické automobily, motocykly, bicykly, stabilní motory, kočárky, hračky, kamna, rádia, elektrospotřebiče a věci denní potřeby našich babiček. Dále je pro návštěvníky připravena ukázka staré zubařské ordinace, selské místnosti nebo dobové dílny automechanika.