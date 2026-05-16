Náměšťská vrtulníková základna dnes po dvou letech pořádá Den otevřených dveří

Základna vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes po dvou letech pořádá Den otevřených dveří spojených s ukázkami letecké i pozemní techniky. Brány letiště se pro veřejnost otevřou v 9:00. Lidé mohou využít kyvadlovou dopravu z Náměště nad Oslavou i od vyhrazených parkovacích ploch.
Cílem akce, která měla v předchozím ročníku v roce 2024 okolo 40.000 návštěvníků, je představit veřejnosti schopnosti české armády, spojenců a bezpečnostních složek a zároveň přiblížit význam letectví pro bezpečnost státu i mezinárodní spolupráci.
K vidění budou letouny CASA, L-159 i nejnovější vrtulníky Venom a Viper nebo obrněná technika Leopard, vozidlo Dingo a bezpilotní prostředek Scan Eagle.
Autobusy budou veřejnost vozit z náměšťského nádraží i z parkovišť u Vícenic a Hartvíkovic. Na dopravu a veřejný pořádek bude dohlížet policie. "Pořadatelé připravili parkovací plochy, ale je otázka vzhledem k vývoji počasí, jestli budou úplně dostačovat a vyhovovat, protože to budou louky v okolí základny," řekla mluvčí policie Dana Čírtková. Kvůli předchozím dešťům mohou být louky rozmáčené a blátivé.