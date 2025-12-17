Námraza na Vysočině. Padají stromy, zavřené jsou dvě silnice na Třebíčsku

Autor: ČTK, vok
  8:32aktualizováno  9:47
Na Vysočině a v části jižních Čech se tvoří silná, až třícentimetrová námraza, varovali ve středu ráno meteorologové. Na Vysočině kvůli námraze padají větve a stromy na silnice. Hasiči měli od úterního večera přes 80 výjezdů, nejčastěji zasahovali na Jihlavsku, Třebíčsku a Žďársku. Uvedli to na webu.

Zavřené byly ve středu ráno vozovky třetí třídy u obcí Předín a Heraltice na Třebíčsku, stromy tam budou pracovníci odklízet přes den. Uvedla to policejní mluvčí Dana Čírtková. Upozornila na to, že silnice mohou být i namrzlé. Spadlý strom zastavil po ránu provoz na železniční trati mezi Třeští a Telčí, uvedly České dráhy.

„V průběhu včerejšího dne a dnešního rána zasahovali hasiči na Vysočině u více než 150 technických zásahů. V převážné většině případů se jednalo o odstranění stromů a větví, které padly na komunikace, a bránily tak plynulému provozu,“ uvedla mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová. Ve středu od sedmi do devíti hodin ráno si hasiči připsali dalších dvacet výjezdů spojených s námrazou.

Český hydrometeorologický ústav vydal ráno výstrahu před silnou námrazou na Vysočině a Dačicku a Jindřichohradecku v jižních Čechách. Výstraha platí do čtvrtečního poledne. Až třícentimetrová námraza může lámat větve a stromy, ale také poškodit dráhy elektrického vedení a způsobit výpadky elektrické energie a zásobování, dodali.

Silná námraza se ve středu ráno objevila i na Žďársku. Hasiči v celém kraji řešili více než stovku případů popadaných větví a stromů. (17. prosince 2025)
Silná námraza se ve středu ráno objevila i na Žďársku. Hasiči v celém kraji řešili více než stovku případů popadaných větví a stromů. (17. prosince 2025)
Silná námraza se ve středu ráno objevila i na Žďársku. Hasiči v celém kraji řešili více než stovku případů popadaných větví a stromů. (17. prosince 2025)
Silná námraza se ve středu ráno objevila i na Žďársku. Hasiči v celém kraji řešili více než stovku případů popadaných větví a stromů. (17. prosince 2025)
12 fotografií

Potřeba je také dát pozor při oblevě na padající kusy námraz. „Doporučuje se nepohybovat se a neparkovat pod stromy, stožáry a dráty elektrických vedení,“ dodali.

Na Vysočině je poslední dny mlha, teploty byly ve středu k ránu od nuly do minus dvou stupňů Celsia. „Stromy jsou nakloněné docela na dost místech,“ řekl dispečer krajské správy a údržby.

Silničáři v noci obnovovali posyp. Řidiči by měli jezdit opatrně, místy padá ze stromů do vozovek i jinovatka, kterou auta ujíždějí. Jinak jsou vozovky holé. „Solené úseky jsou sjízdné víceméně bez komplikací,“ uvedl.

Na Vysočině dnes bude převážně zataženo. Zejména ve východní a jižní polovině kraje budou mlhy, které mohou namrzat, lokálně může být i mrznoucí mrholení. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus jedním až jedním stupněm Celsia, v západní části kraje při zmenšené oblačnosti i tři stupně nad nulou. Vítr bude mírný.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Obviněný z únosu chlapce jde do vazby, podle okolností nejspíš chystal vraždu

Soud rozhoduje o vazbě pro muže obviněného z únosu chlapce v Halenkovicích....

Muže obviněného z únosu dvanáctiletého chlapce v Halenkovicích poslal zlínský soud do vazby. Na jednání ho přivezla ozbrojená policejní eskorta. Pětadvacetiletý Filip S. je stíhaný za pokus o vraždu...

17. prosince 2025  6:02,  aktualizováno  11:12

Blesková krádež v Praze. Zloděj si přinesl kámen, zmizel se zlatem za miliony

Kriminalisté hledají pachatele, který ukradl z vitríny zlato za několik milionů

Během pouhých několika sekund se zloději podařilo rozbít vitrínu a zmizet s drahými kovy v hodnotě přesahující čtyři a půl milionu korun. Pražští kriminalisté pátrají po pachateli, který v pondělí...

17. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Ústavní soud se zastal muže v detenci, justice musí znovu zvážit její trvání

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) se zastal muže s duševní poruchou, který je v zabezpečovací detenci, přestože se nedopustil násilného trestného činu. O případném pokračování...

17. prosince 2025  9:17,  aktualizováno  9:17

Vytváření rezonance prostřednictvím akce, udržování původního úsilí vytrvalostí –postupy ESG společnosti Chery při podpoře Asijských paralympijských her

17. prosince 2025  10:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Koupaliště Cihelna v Pardubicích čeká další modernizace, s návrhy přijde studie

ilustrační snímek

Koupaliště Cihelna v Pardubicích by jednou mohlo mít zázemí pro vodáky a cyklisty v modernizovaném autokempu. Nabídnout by mohlo také další sportoviště. Změny...

17. prosince 2025  9:05,  aktualizováno  9:05

Kvůli sjezdu z D1 se v Přerově změní přednost na jedné z hlavních křižovatek

ilustrační snímek

V souvislosti se zprovozněním posledního úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem se chystají také úpravy dopravního značení v Přerově. Na jednom z hlavních...

17. prosince 2025  9:01,  aktualizováno  9:01

Muž uklouzl v Beskydech a poranil si kotník, záchranu komplikoval vítr

Pod vrcholem Lysé hory se zranil turista, který uklouzl na ledové ploše. (16....

Komplikovaný zásah ve složitém terénu Beskyd v úterý absolvovala Horská služba a záchranáři. Vyjížděli na pomoc muži, který cestou na Lysou horu uklouzl na ledě a poranil si kotník. Na tísňovou linku...

17. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Průzkum Lidlu: Češi pořizují vánoční dárky i dva měsíce dopředu, dřevěné hračky stále vedou

17. prosince 2025  10:40

Unikátní galerie dřevěných koulí NOVATOP vzdává hold partnerům, kteří stojí za jeho úspěchem

17. prosince 2025  10:28

Chátrající pivovar nezmizí. Místo demolice jej Kyjov opraví, využití musí najít

Bývalý pivovar v Kyjově chátrá. Radnice má v ruce povolení na jeho demolici,...

Chátrající bývalý pivovar ze 16. století v Kyjově na Hodonínsku nechá město místo demolice opravit. Vyslyšelo tak protesty skupiny místních obyvatel, kteří s bouráním nesouhlasili. Se záměrem...

17. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Rod Bukůvků zanechal na Moravě zámky, náhrobky i píseň. Zůstal ale druhořadý

Portrét Jana Bukůvky na portálu zámku v Třemešku u Šumperka. Iva Tylová.

Významným šlechtickým rodům, jako byli například Žerotínové, se nemohli v urozenosti rovnat. Přesto se do dějin Moravy zapsali tito vladykové, jak se tehdy nižší šlechta označovala, velmi významně....

17. prosince 2025  10:22

Svéráz v Chrasti. Starosta navrhl své odvolání, pak žádal zastupitele, aby odmítli

Lídr Motoristů do parlamentních voleb v Pardubickém kraji Vojtěch Krňanský.

Starosta Chrasti na Chrudimsku a nový poslanec Motoristů Vojtěch Krňanský zvolil nezvyklý způsob, jak se ujistit, že má v zastupitelstvu města dostatečnou podporu pro to, aby mohl setrvat v čele...

17. prosince 2025  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.