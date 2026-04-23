Jak cestovala šlechta. Na zámcích vystaví suvenýry a trofeje z celého světa

Tomáš Blažek
  17:02aktualizováno  17:02
Snímky z cest hraběcí rodiny Podstatzky-Lichtenstein po Balkánu a Orientu, cestovatelské a lovecké trofeje či v zámeckém průjezdu vystavený vůz Tatra 17. To jsou některé body nové prohlídkové trasy telčského zámku, který se stal místem zahájení letošního celostátního projektu Národního památkového ústavu Šlechta na cestách.

Automobil Tatra 17 nebyl podle telčského kastelána Romana Dáni zvolen náhodou.

„V případě rodu Podstatzky-Lichtenstein byl tím hlavním tématem spjatým s cestováním automobilismus. U Podstatzských to bylo ještě zvláště brzy, protože ještě před 1. světovou válkou byl otec posledního majitele v představenstvu firmy Laurin a Klement, takže oni do rozvoje automobilismu záměrně investovali a podporovali jej,“ řekl Dáňa.

Projekt Šlechta na cestách má veřejnosti představit fenomén šlechtického cestování v 19. století i to, jak se cestování otisklo do podoby zámků. (23. dubna 2026)
Ve sbírkách zámku je podle něj více než sto fotografií aut, která patřila Podstazkým. „Byl to na tu dobu obrovský vozový park, který zde na zámku byl. Zde vystavená Tatra 17 je zlatým hřebem. Byl to luxusnější model, který zde mezi svými vozy také měli. My nyní jednáme s majitelem identického automobilu, který má tatru stejného modelu a barvy, která na rozdíl od vystaveného auta byla prokazatelně v majetku rodu Podstatzky-Lichtenstein,“ pověděl kastelán.

Správa zámku by chtěla od sběratele autoveterána vykoupit. „Tím bychom byli jediným objektem ve správě Národního památkového ústavu, který by měl automobil, který patřil někdejším majitelům toho objektu,“ přiblížil Dáňa.

Návštěvníci mohou i do bytu majitele zámku

Na telčském zámku v minulých měsících obnovili a nově instalovali prohlídkovou trasu v obytných místnostech posledních majitelů zámku do stavu z roku 1931.

„Prohlídku bytu posledního majitele jsme zpřístupnili už loni ve vánočním čase. Máme dochované snímky, takže víme, jak ten byt o Vánocích vypadal. Nyní jsme tu expozici do poslední chvíle dokončovali a zítra už bude zpřístupněna běžným návštěvníkům,“ řekl telčský kastelán.

Během obnovy prohlídkové trasy byla zrekonstruována okna, obložení stěn a další původní prvky jako okenice, dveře či podlahy. Některým místnostem byla navrácena původní výmalba a pro salon podle dochovaných částí vytvořeny repliky původní textilní tapety.

Oprava zámku v Telči zpřístupnila oratoř či bývalý pivovar, vznikly nové trasy

Úpravou prošel také Africký sál, kde jsou soustředěny předměty, které Karel Podstatzký nastřádal za svých cestovatelských a loveckých výprav po Africe. Expozice je nyní doplněna o některé domorodé zbraně, restaurací prošlo i dvacet loveckých trofejí. Zde je vystaven také místní unikát - preparované sloní ucho.

Do projektu Šlechta na cestách se zapojuje v tuzemsku více než čtyřicet památek. Na zámku Horšovský Týn bude od 1. května zpřístupněna obnovená prohlídková trasa, věnovaná první Japonce, která žila v Evropě - Mitsuko Coudenhove-Kalergi.

Cestování? Důležitá součást života

Nová expozice s názvem „Cestovní horečka. Když se šlechta vydala do světa“ je zpřístupněna na zámku v Červeném Poříčí. Prostřednictvím upravených prohlídkových tras zprostředkovávají téma návštěvníkům také památky jako Konopiště, Libochovice, Kynžvart, Březnice, nebo Opočno.

„Cestování bylo pro šlechtu důležitou součástí života dávno před tím, než se stalo běžné i pro širší vrstvy společnosti. Původně bylo spojeno především se správou majetku, diplomacií a vzděláváním, postupně se ale proměnilo v prostředek k poznávání světa i formování společenské identity a životního stylu,“ řekla na zahájení projektu v Telči ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Renesanční zámek Telč je podle čtenářů nejhezčí památka kraje

Šlechtické cesty připomene hrad Bouzov prostřednictvím dobových návštěvních knih, na Buchlově a v Buchlovicích ukážou cestovatelské aktivity rodu Berchtoldů. Hradec nad Moravicí připravil prohlídky zaměřené na japonské a čínské sbírky.

Na zámku Raduň na výstavě ožije cesta Gebharda Blüchera do jižní Afriky. Na Lysici se budou moci návštěvníci seznámit s osobností cestovatelky Marie von Ebner Eschenbach a s cestováním Erwina Dubského.

Zahájení projektu Šlechta na cestách se v Telči zúčastnil jako host ministr kultury Ota Klempíř, který projekt symbolicky zahájil poklepem na orientální gong ze zámeckých sbírek.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Plavat se začne v Krnově nejpozději v září. Ve starém bazénu, či pod nafukovací halou

Bazén musí podle doporučení statičky zůstat vypuštěný. Přesný rozsah poškození...

Nejpozději v září by mohl otevřít krnovský krytý bazén. Vypuštěný zůstal loni kvůli problémům se statikou způsobeným stářím budovy i povodní, jež vyplavila zeminu pod ní. Podle statika jej lze...

Chlapec riskoval, když vběhl pod auto s majáky. Za pár sekund to udělal znovu

Chlapec riskoval, když vběhl pod auto s majáky. (23. dubna 2026)

Jen pár okamžiků dělilo od katastrofy malého chlapce na křižovatce v Mladé Boleslavi. Hned dvakrát vběhl bez varování pod kola vozů policistů, kteří mířili k zásahu. Řidiči měli co dělat, aby střetu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová Kudlovická vinařská stezka je značená virtuálně, bez mobilu můžete zabloudit

Cyklostezka vedoucí vinařskou uličkou v Kudlovicích na Uherskohradišťsku....

Cyklisté, kteří vyrazí na novou Kudlovickou vinařskou stezku, se nemohou orientovat podle klasického „žlutého“ značení jako na jiných stezkách. Spolehnout se musejí na mobil a do něj staženou...

23. dubna 2026  16:23

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

23. dubna 2026  16:22

Masarykova univerzita vybuduje v kampusu sportovní areál s oválem a halou

ilustrační snímek

Masarykova univerzita vybuduje v kampusu v Brně-Bohunicích sportovní areál s atletickým oválem a víceúčelovou halou. Sportoviště přibližně za 430 milionů korun...

23. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Písek bezúročně půjčí zubařům v nové ordinaci v Čechově ulici 2,5 milionu korun

ilustrační snímek

Písek finančně podpoří zubaře v nově vznikající ordinaci v Čechově ulici. Každý ze tří stomatologů získá návratnou finanční výpomoc 2,5 milionu korun na 13...

23. dubna 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

„Šiřte poselství naší rodiny mezi mladými.“ Divadlo chystá inscenaci o životě Mašínové

„Sama paní Mašínová při našem setkání apelovala na to, aby se poselství rodiny...

Životní osudy bratří Mašinů a jejich protikomunistického odboje jsou dobře známy. Nová inscenace Moravského divadla Olomouc se ovšem inspiruje osudy jejich sestry Zdeny a její rodiny. Činohra Jejich...

23. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026: Kdy se koná a co nabídne program

Bavorský premiér Marcus Söder (CSU) na sudetoněmeckém sjezdu v Řeznu ocenil...

Brno se na konci května stane dějištěm 76. sjezdu sudetských Němců, který se v Česku uskuteční vůbec poprvé. Akce nabídne kulturní program, diskuse i pietní akty připomínající oběti nacismu a...

23. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Zendure uvádí SolarFlow Mix: tři domácí akumulační systémy, jedna platforma, úspora až 91 %

23. dubna 2026  16:06

