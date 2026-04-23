Automobil Tatra 17 nebyl podle telčského kastelána Romana Dáni zvolen náhodou.
„V případě rodu Podstatzky-Lichtenstein byl tím hlavním tématem spjatým s cestováním automobilismus. U Podstatzských to bylo ještě zvláště brzy, protože ještě před 1. světovou válkou byl otec posledního majitele v představenstvu firmy Laurin a Klement, takže oni do rozvoje automobilismu záměrně investovali a podporovali jej,“ řekl Dáňa.
Ve sbírkách zámku je podle něj více než sto fotografií aut, která patřila Podstazkým. „Byl to na tu dobu obrovský vozový park, který zde na zámku byl. Zde vystavená Tatra 17 je zlatým hřebem. Byl to luxusnější model, který zde mezi svými vozy také měli. My nyní jednáme s majitelem identického automobilu, který má tatru stejného modelu a barvy, která na rozdíl od vystaveného auta byla prokazatelně v majetku rodu Podstatzky-Lichtenstein,“ pověděl kastelán.
Správa zámku by chtěla od sběratele autoveterána vykoupit. „Tím bychom byli jediným objektem ve správě Národního památkového ústavu, který by měl automobil, který patřil někdejším majitelům toho objektu,“ přiblížil Dáňa.
Návštěvníci mohou i do bytu majitele zámku
Na telčském zámku v minulých měsících obnovili a nově instalovali prohlídkovou trasu v obytných místnostech posledních majitelů zámku do stavu z roku 1931.
„Prohlídku bytu posledního majitele jsme zpřístupnili už loni ve vánočním čase. Máme dochované snímky, takže víme, jak ten byt o Vánocích vypadal. Nyní jsme tu expozici do poslední chvíle dokončovali a zítra už bude zpřístupněna běžným návštěvníkům,“ řekl telčský kastelán.
Během obnovy prohlídkové trasy byla zrekonstruována okna, obložení stěn a další původní prvky jako okenice, dveře či podlahy. Některým místnostem byla navrácena původní výmalba a pro salon podle dochovaných částí vytvořeny repliky původní textilní tapety.
Úpravou prošel také Africký sál, kde jsou soustředěny předměty, které Karel Podstatzký nastřádal za svých cestovatelských a loveckých výprav po Africe. Expozice je nyní doplněna o některé domorodé zbraně, restaurací prošlo i dvacet loveckých trofejí. Zde je vystaven také místní unikát - preparované sloní ucho.
Do projektu Šlechta na cestách se zapojuje v tuzemsku více než čtyřicet památek. Na zámku Horšovský Týn bude od 1. května zpřístupněna obnovená prohlídková trasa, věnovaná první Japonce, která žila v Evropě - Mitsuko Coudenhove-Kalergi.
Cestování? Důležitá součást života
Nová expozice s názvem „Cestovní horečka. Když se šlechta vydala do světa“ je zpřístupněna na zámku v Červeném Poříčí. Prostřednictvím upravených prohlídkových tras zprostředkovávají téma návštěvníkům také památky jako Konopiště, Libochovice, Kynžvart, Březnice, nebo Opočno.
„Cestování bylo pro šlechtu důležitou součástí života dávno před tím, než se stalo běžné i pro širší vrstvy společnosti. Původně bylo spojeno především se správou majetku, diplomacií a vzděláváním, postupně se ale proměnilo v prostředek k poznávání světa i formování společenské identity a životního stylu,“ řekla na zahájení projektu v Telči ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.
Šlechtické cesty připomene hrad Bouzov prostřednictvím dobových návštěvních knih, na Buchlově a v Buchlovicích ukážou cestovatelské aktivity rodu Berchtoldů. Hradec nad Moravicí připravil prohlídky zaměřené na japonské a čínské sbírky.
Na zámku Raduň na výstavě ožije cesta Gebharda Blüchera do jižní Afriky. Na Lysici se budou moci návštěvníci seznámit s osobností cestovatelky Marie von Ebner Eschenbach a s cestováním Erwina Dubského.
Zahájení projektu Šlechta na cestách se v Telči zúčastnil jako host ministr kultury Ota Klempíř, který projekt symbolicky zahájil poklepem na orientální gong ze zámeckých sbírek.