Nová naučná stezka se sochami a minirozhlednou upomíná na zavraždění Mariany

Výletníci na zhruba tříkilometrové trase najdou sochy kameníka, loupežníků, uhlíře či zvoničky, na vrcholu kopce malou rozhlednu a na jeho úbočí řadu dřevěných skulptur zvířat. Pod svahem vyrostla také malá kaplička a cestu zakončuje tajuplný haťový chodník rákosím přes mokřiny ke štěměšské tvrzi, kde je cíl stezky.
„Od otevření stezky jsou zde neustále návštěvníci, máme velmi hezké zpětné reakce. Moc nás to těší,“ říká starostka Štěměch Zuzana Svobodová. Stezka po dobré cestě v nenáročném terénu je vhodná pro všechny věkové kategorie. Dá se absolvovat pěšky i na kole.
Děti zaujmou dřevěné sochy v životní velikosti a kvízy u jednotlivých zastavení. Dospělé i seniory zase potěší citlivé zasazení do krajiny včetně výhledů z minirozhledny i zajímavosti o mikroregionu na panelech. V nejvyšším bodě trasy je u vyhlídkové plošiny umístěna bedna se samoobslužným občerstvením.
„Nadšence digitálního světa provede stezkou mobilní aplikace. Ale především by každý měl díky stezce více pochopit venkovský život: jeho historii, spolkový život, významná místa, památky, osobnosti. Stezka představí i okolní vesnice,“ povídá Svobodová.
Vznikla jen díky laskavosti majitelů pozemků
Stezka začíná na cestě ze Štěměch k osadě Dašov – s ní související zaniklá stejnojmenná středověká ves je také jedním z témat zastavení stezky Via Mariana. Stezka má třináct zastavení a využívá nově vytvořené cesty kolem pastvin okolo návrší u lesa Koziny.
„Stezku jsem mohli vytvořit jenom díky laskavosti majitelů pozemků, se kterými jsme je směnili za jiné,“ přibližuje Svobodová.
Zastavení jsou vytvořená z trvanlivého akátového nebo dubového dřeva, zděné konstrukce jsou z přírodních kamenů. Autorem soch je řezbář Jaroslav Pecháček z Hanušovic. Sochy ztvárňují například i světce sv. Huberta a sv. Floriana a upomínají také na štěměšského rodáka, skladatele a fagotistu Karla Horkého (1909-1988).
Jméno zavražděné dívky Mariany je symbolem celého kraje v okolí Štěměch. Jménem dívky je totiž pojmenována i nedaleká populární rozhledna Mařenka na stejnojmenném vrchu, který je výškou 711 metrů nejvyšším bodem Třebíčska.
Samotný příběh o zavraždění Mariany vychází v současném podání z místních pověstí a má několik verzí. Na tragickou událost upomíná smírčí kámen půl kilometru jihozápadně od východiště stezky.
Oblíbenou Mařenku doplní další stoly a lavice
Obec budovala stezku od jara loňského roku do letošního června. „Na stezku naváže mobilní aplikace, a pokud bude Via Mariana ve stávající podobě úspěšná, tak bychom ji chtěli v horizontu pěti let rozšířit o další stanoviště: maketu dašovského mlýna a stromový domek,“ naznačuje starostka Svobodová.
Vybudování stezky stálo 4,5 milionů korun, z nichž polovinu zaplatilo ministerstvo pro místní rozvoj.
Obec Štěměchy také udržuje vlastní rozhlednu Mařenka a její okolí. Ta se stala od otevření v roce 2012 přirozeným ohniskem, kde se pořádají například cíle pravidelných novoročních nebo silvestrovských výšlapů, ale i výprav pořádných skupin během roku.
„Původně jsme chtěli místo pod rozhlednou rozšířit o herní aktivity pro děti, ale po čase jsme dospěli k tomu, že místo je pěkné tak, jak je, a že tam postačí obnovující se okolní les. Protože je tam ale velká návštěvnost, chceme tam možná ještě letos rozšířit posezení, doplnit lavice a stoly,“ plánuje starostka.