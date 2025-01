Lidé nerespektují zákaz. Na uzavřené stezce přeskakují díry a ničí bariéry

Naučná stezka je od podzimu osazena vysvětlujícími cedulemi a inkriminovaný rizikový úsek podél Stržského potoka byl také opatřen zátarasy. Bariéry z prken a výstražných pásek ale lidé už několikrát poškodili.

„Je třeba si uvědomit, že pokud někdo zábrany odstraní, může potom někdo další - třeba i senior nebo dítě, místem volně projít, a obzvláště nyní v zimě si na stezce způsobit zranění. Prosíme proto občany o trpělivost, aby to ještě chvíli vydrželi a zákaz respektovali,“ apeluje mluvčí radnice Blanka Sobolová.

Podle vedení města se navíc obyvatelé co nevidět dočkají opravy a zprůchodnění této frekventované trasy. Vybraná již byla firma, která má dát poničené dílo opět do pořádku. Někteří místní se však na sociálních sítích pozastavují nad tím, proč se tato záležitost vleče již několik měsíců a k opravě nedošlo ještě před zimou.

„Nějakou dobu trvalo, než se nám povedlo firmu sehnat, a pak do toho samozřejmě zasáhlo také počasí a volné kapacity dodavatelské firmy,“ zdůvodnila Blanka Sobolová s tím, že práce začnou hned, jak to dovolí klimatické podmínky. Hotovo by pak mělo být do konce letošního března.

Oprava vyjde na 200 tisíc korun

„Někde stačí jenom vyměnit chybějící prkna, jinde dojde i k opravě usazení dřevěných chodníků v terénu,“ přiblížil místostarosta Jaroslav Hedvičák. Náklady na rekonstrukci mají podle něj vyjít na necelých 200 tisíc korun. „Aktuálně také řešíme pojistné krytí a doufáme, že se vše povede uhradit právě z pojistky,“ doplnila mluvčí.

Zhruba 2,6 kilometru dlouhý okruh Naučné stezky kolem Zelené hory je v provozu již od jara 2011. Návštěvníkům představuje mimo jiné rostliny a živočichy vyskytující se v oblasti přírodní památky Louky u Černého lesa. Informuje rovněž o historii žďárského zámku a poutního kostela na Zelené hoře.

Na trase obkružující Konventský rybník se kromě zpevněných cest a dřevěných chodníků nachází rovněž jeden most přes Stržský potok, dvě vyhlídková mola, dva přístřešky s posezením a také informační panely či odpadkové koše.

Vlivem počasí i celkového opotřebení se postupem času chodníky i zábradlí ze smrkového dřeva rozpadaly, takže po několika letech - v červnu 2020 - musela být cesta pro veřejnost uzavřena. Po rozsáhlé renovaci, kdy bylo kromě jiného vyměněno nevhodné smrkové dřevo za vhodnější modřín a dub, mohli lidé stezku začít znovu využívat na jaře roku 2022.