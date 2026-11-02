Návštěvnost státní památek na Vysočině letos mírně klesla

Autor: ČTK
  14:27aktualizováno  14:27
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Státní památky na Vysočině letos zatím navštívilo téměř 138.000 lidí, o 2,7 procenta méně než loni. Nejvyhledávanějším objektem byl tradičně zámek v Telči, i když měl v meziročním porovnání návštěvníků méně. V dnešní tiskové zprávě o tom informovala Markéta Slabová z českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ), které má státní památky na Vysočině v péči. Hlavní turistická sezona skončila na většině památek v neděli 1. listopadu.

Telčský zámek měl letos do konce října přes 58.000 návštěvníků, asi o 4800 méně než loni ve stejném období. Renesanční památka zůstane částečně přístupná i přes zimu, zájemci budou moci především do zámeckého muzea a galerie s díly Jana Zrzavého. Ve vybraných termínech se otevře i trasa s bytem posledních šlechtických majitelů zámku.

Druhou nejnavštěvovanější památkou byl zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, kam letos přišlo téměř 32.500 lidí. "Oproti loňskému roku zde návštěvnost poklesla o osm procent, tedy o 2811 návštěvníků. Naopak výrazný meziroční nárůst zaznamenal hrad Lipnice, který navštívilo 31.813 osob. Oproti loňskému roku jich bylo o 2971 více," uvedla Slabová. Mezi státní památky v kraji patří i zámek Náměšť nad Oslavou, kde se návštěvnost v porovnání s loňskem zvýšila asi o 850 lidí na téměř 15.300 návštěvníků.

Oblíbenost památek na Vysočině je v posledních letech stabilní. V roce 2024 jejich branami prošlo téměř 135.000 lidí. "Meziroční výkyvy návštěvnosti v řádu jednotek procent, případně do deseti procent, nejsou u památkových objektů ničím neobvyklým. Ovlivnit je může počasí, rozložení turistické sezony, zájem organizovaných skupin i nabídka prohlídek a doprovodných programů," uvedl ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

Památky chystají akce i na předvánoční čas. V Telči budou trhy nebo živý betlém, zámek v Náměšti nad Oslavou připravuje adventní vystoupení vokálního soubor Silentium! ensemble. Do jaroměřického zámku budou moci zájemci přijít na kostýmované prohlídky, jarmark nebo tvořivé dílny a mikulášskou nadílku a na hrad Lipnice na prohlídky spojené s ukázkou dobového vytápění.

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