Návštěvnost turistických cílů v Jihlavě roste

Brána Jihlavy hlásí za období leden až prosinec 2024 meziroční nárůst návštěvnosti svých provozů o 14,2 %. Zatímco v roce 2023 navštívilo některý z provozů spravovaných příspěvkovou organizací Brána Jihlavy 60 879 lidí, v uplynulém roce to bylo za stejné období 69 521 návštěvníků. Výrazným lákadlem pro návštěvníky bylo otevření Stříbrného domu v květnu 2024. Od té doby až do konce roku navštívilo Stříbrný dům 5 286 platících hostů v rámci různých koncertů, přednášek, workshopů či prohlídek. Na celkovém navýšení návštěvnosti mají ovšem největší podíl komentované prohlídky a tematické procházky s průvodci Brány Jihlavy. Ty meziročně hlásí téměř 230% nárůst, v roce 2024 si tento produkt zakoupilo celkem 7 039 lidí. „V nabídce máme přes 20 různých okruhů (z toho 17 bylo novinkami roku 2024) a stále doplňujeme nová témata a poutavá místa, která návštěvníky táhnou,“ uvádí Magda Svatoňová, destinační manažerka Brány Jihlavy. „Ve vánočním období od 24. 12. do 1. 1. jsme s kolegy zrealizovali celkem 23 prohlídek a procházek s celkovou účastí 657 návštěvníků. Obrovský zájem byl o speciální prohlídky ke zvonům a hodinám jihlavských věží či betlémskou cestu za vánočními tradicemi staré Jihlavy. V roce 2025 přicházíme hned od ledna s novinkou Vojenskou šatlavou za historií Velkých kasáren jihlavských. První vypsaný termín byl okamžitě vyprodán, další termíny na únor již chystáme. I to svědčí o enormním zájmu návštěvníků,“ říká průvodce Brány Jihlavy Marek Skřivánek.

Investice do nových expozic a služeb se zkrátka vyplácejí. Zájem je jak o tradiční místa, tak o nové turistické nabídky. Vyhledávaným cílem turistů je Dům Gustava Mahlera, kam ročně přichází cca o 30% návštěvníků více. Jedná se především o opakované návštěvy díky atraktivním výstavám a edukativním programům pro školy či jednotlivce. Jihlavské podzemí oživilo svoji nabídku v létě kostýmovanými prohlídkami a na začátku zimy již tradičně otevřelo jihlavské Peklo v podzemí, o které byl ze strany rodin s dětmi obrovský zájem. O poutavosti jihlavských památek svědčí i zájem ze strany médií. V loňském roce se Jihlava objevila hned čtyřikrát v hledáčku oblíbeného pořadu ČT1 Toulavá kamera. Diváci z celé republiky se tak mohli seznámit s jihlavským předhradbím, domy s vysokými síněmi, Stříbrným domem či s málo známými jihlavskými kaplemi. V září zástupci Brány Jihlavy velkolepě odprezentovali jihlavské podzemí v pořadu Sama doma.

Výzvy do budoucna

Aby si Jihlava udržela konkurenceschopnost mezi turistickými destinacemi nejen na Vysočině, ale i v rámci celé České republiky, bude nutné pokračovat v modernizaci provozů. Jedním z diskutovaných plánů je rekonstrukce Brány Matky Boží s novou expozicí a dalším je modernizace DGM, u které by Brána Jihlavy ráda využila projektu financovaného z Fondu malých projektů programu Interreg CZ-AT. Výraznější změny by si zasloužilo i jihlavské podzemí, které je nejnavštěvovanějším a nejoblíbenějším cílem, ale aktuálně funguje na hranici svých kapacit. I tato památka upoutala zájem filmařů a hledačů senzací, kteří zde točili drobné projekty. Jedním z nich byl tým MAD ZONE, který prozkoumává místa vykazující paranormální jevy.

www.dojihlavy.cz I www.branajihlavy.cz