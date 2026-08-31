Řidič v nádrži zapomněl tankovací pistoli a rozjel se. Škoda šplhá ke čtvrt milionu

K neobvyklému incidentu vyjížděli jihlavští dopravní policisté v sobotu po třinácté hodině. Stala se na čerpací stanici ve Vílanci přímo u hlavního tahu z Jihlavy na Znojmo.
„Devětapadesátiletý řidič s osobním motorovým vozidlem značky Mercedes od stojanu nevysunul a nevrátil pistoli od nafty do stojanu. Při odjezdu došlo k poškození vozu na pravé zadní části a k poškození dvou pistolí u stojanu,“ popsala událost policejní mluvčí Dana Čírtková.
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Událost se obešla bez zranění. Roli v ní nehrál ani případný alkohol. Za to si vyžádala poměrně vysokou finanční újmu. Škodu na vozidle i tankovacím stojanu policisté odhadli na nejméně 200 tisíc korun.