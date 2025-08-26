Na dálnici D1 havaroval autobus a nákladní auto, bouralo se i v koloně

O nehodě informovala mluvčí policie Dana Čírtková. Oznámení o nehodě policie přijala před 10:45. V autobusu cestovalo 50 lidí.
„Zatím nemáme hlášeno zranění z autobusu, lehce zraněný je řidič nákladního vozidla,“ řekla krátce po nehodě Čírtková.
Tyto informace později upřesnil mluvčí zdravotnické záchranné služby Petr Janáček. „Zdravotníci ošetřili dvě osoby. Řidič kamionu byl s lehkým zraněním transportován do nemocnice v Třebíči, cestující z autobusu byla ošetřena na místě a převoz do zdravotnického zařízení nebyl nutný,“ popsal.
Dálnice byla v místě nehody asi hodinu uzavřená. Vytvořily se dlouhé kolony, hlavně před sjezdem Lhotka na kilometru 153, kudy se řidiči snažili místo objet. Zpět na D1 najížděli ve Velkém Meziříčí.
Zhruba po hodině, před 11:45, byl obnoven provoz levým jízdním pruhem. Po 12:00 už bylo místo nehody průjezdné oběma pruhy.
Situace se na dálnici nicméně dál komplikovala. Po 11:30 se v koloně na 156. kilometru srazila dvě osobní auta. Dva lidé se při tom zranili. Omezený byl levý jízdní pruh.