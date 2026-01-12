První nehoda se stala po osmé hodině. „Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, dálnice je ve směru na Brno neprůjezdná,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Při této nehodě se zranili dva lidé. Na místo vyrazila pozemní posádka záchranářů z Velké Bíteše. „K nehodě jsme vyslali i vrtulník z Jihlavy,“ uvedl mluvčí záchranářů na Vysočině Petr Janáček.
Krátce před devátou hodinou musela být dálnice uzavřena i v opačném směru na Prahu. Ve stejném místě, taktéž na kilometru 153, se srazila další čtyři auta. „Zranění lehčího charakteru utrpěly čtyři osoby,“ zmínil Janáček.
Provoz v obou jízdních pruzích se podařilo obnovit nejprve ve směru na Brno, a to přibližně po půl desáté. V půl jedenácté byl provoz obnoven i ve směru na Prahu. „Havarovaná vozidla stojí nepojízdná na krajnici a byl nařízen jejich odtah,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
V husté mlze na D1 ráno bouralo pět aut, kolona měla až dvacet kilometrů
Doprava se místu nehody během uzavírky dálnice vyhýbala po souběžné silnici 602. Jezdilo se mezi exity 146 Velké Meziříčí východ a 153 Lhotka, mnozí kvůli koloně na dálnici sjížděli ve směru na Prahu už ve Velké Bíteši.
Co nejrychlejší obnovení provozu bylo pro policisty prioritou. Svědčilo o tom jejich nasazení při dokumentaci nehod. „Na zpracování dopravních nehod na dálnici byly nasazeny čtyři hlídky dálničního oddělení Velký Beranov,“ konstatovala Jana Kroutilová.