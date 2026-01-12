Nehody na Vysočině uzavřely D1 v obou směrech, záchranáři ošetřili šest zraněných

Autor: vok
  9:22aktualizováno  10:40
Vážné dopravní nehody v pondělí ráno na více než dvě hodiny uzavřely dálnici D1 na Vysočině. Neprůjezdný byl směr na Brno u exitu Lhotka na 153. kilometru, kde se srazilo šest aut. O pár desítek minut později musel být kvůli další nehodě ve stejném místě uzavřen i směr na Prahu. Při nehodách se zranilo šest lidí.
Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při...

Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při srážce šesti aut se zranili dva lidé. (12. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Ve směru na Prahu se na 153. kilometru D1 srazila čtyři osobní auta. Stalo se...
Ve směru na Prahu se na 153. kilometru D1 srazila čtyři osobní auta. Stalo se...
Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při...
Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při...
7 fotografií

První nehoda se stala po osmé hodině. „Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, dálnice je ve směru na Brno neprůjezdná,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Při této nehodě se zranili dva lidé. Na místo vyrazila pozemní posádka záchranářů z Velké Bíteše. „K nehodě jsme vyslali i vrtulník z Jihlavy,“ uvedl mluvčí záchranářů na Vysočině Petr Janáček.

Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při srážce šesti aut se zranili dva lidé. (12. ledna 2026)
Ve směru na Prahu se na 153. kilometru D1 srazila čtyři osobní auta. Stalo se tak v místě, kde došlo k hromadné nehodě i ve směru na Brno. (12. ledna 2026)
Ve směru na Prahu se na 153. kilometru D1 srazila čtyři osobní auta. Stalo se tak v místě, kde došlo k hromadné nehodě i ve směru na Brno. (12. ledna 2026)
Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při srážce šesti aut se zranili dva lidé. (12. ledna 2026)
7 fotografií

Krátce před devátou hodinou musela být dálnice uzavřena i v opačném směru na Prahu. Ve stejném místě, taktéž na kilometru 153, se srazila další čtyři auta. „Zranění lehčího charakteru utrpěly čtyři osoby,“ zmínil Janáček.

Provoz v obou jízdních pruzích se podařilo obnovit nejprve ve směru na Brno, a to přibližně po půl desáté. V půl jedenácté byl provoz obnoven i ve směru na Prahu. „Havarovaná vozidla stojí nepojízdná na krajnici a byl nařízen jejich odtah,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

V husté mlze na D1 ráno bouralo pět aut, kolona měla až dvacet kilometrů

Doprava se místu nehody během uzavírky dálnice vyhýbala po souběžné silnici 602. Jezdilo se mezi exity 146 Velké Meziříčí východ a 153 Lhotka, mnozí kvůli koloně na dálnici sjížděli ve směru na Prahu už ve Velké Bíteši.

Co nejrychlejší obnovení provozu bylo pro policisty prioritou. Svědčilo o tom jejich nasazení při dokumentaci nehod. „Na zpracování dopravních nehod na dálnici byly nasazeny čtyři hlídky dálničního oddělení Velký Beranov,“ konstatovala Jana Kroutilová.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

VIDEO: Náročná cesta ke zraněnému jeskyňáři. Hasiči ukázali animaci zásahu

Hasiči v animaci ukázali, jak náročná byla záchrana zraněného jeskyňáře

Více než 20 hodin trvala záchrana zraněného speleologa, který se zranil při průzkumu jeskyně v Moravském krasu poblíž obce Rudice na Blanensku. Cesta k němu nebyly vůbec jednoduchá, jak ukazuje...

12. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Tramvaj se na Barrandově střetla s nákladním vozem. Provoz do centra Prahy je přerušen

Kamion v Praze smetll tramvaj z kolejí, řidiči se zranili

Vážná dopravní nehoda v pondělí dopoledne ochromila tramvajovou dopravu z pražského Barrandova směrem do centra. V ulici Gollové se srazila tramvaj s nákladním automobilem, který po nárazu skončil...

12. ledna 2026  11:20

Na Českolipsku hořela stodola, hasičům komplikovalo zásah mrazivé počasí

Požár stodoly na Českolipsku (12. ledna 2026)

K požáru stodoly v Božíkově na Českolipsku ráno vyjížděli hasiči. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, který později snížili na první. Zásah jim komplikovalo mrazivé počasí.

12. ledna 2026  8:42,  aktualizováno  11:18

Brněnská sportoviště loni navštívilo rekordních více než 1,4 milionu lidí

ilustrační snímek

Brněnská sportoviště spravovaná městskou společností Starez-sport navštívilo loni rekordních více než 1,4 milionu lidí. Bylo to téměř o 195.000 lidí víc než v...

12. ledna 2026  9:40,  aktualizováno  9:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaj v Praze vykolejila po srážce s nákladním autem, oba řidiči jsou zranění

V Hlubočepech se srazila tramvaj s náklaďákem. Řidiči obou vozů jsou zranění....

V pražských Hlubočepech vykolejila tramvaj po srážce s nákladním autem. Oba řidiči utrpěli zranění. Provoz mezi Slivencem a Sídlištěm Barrandov je přerušen. Náhradní doprava není zavedena.

12. ledna 2026  11:12

Ústavní soud loni obdržel 3883 podnětů, nejvíc za posledních šest let

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) loni obdržel 3883 podnětů, nejvíc za posledních šest let. Většinu tvořily individuální stížnosti, které projednávají tříčlenné senáty,...

12. ledna 2026  9:29,  aktualizováno  9:29

Zachráněného jeskyňáře z Moravského krasu čeká operace, má zlomený kotník

Záchrana uvázlého jeskyňáře na Blanensku. (11. ledna 2026)

Zraněného speleologa, kterého v neděli při velké záchranné akci vytáhli z jeskyně u Rudice v Moravském krasu, čeká v pondělí dopoledne operace. Muž má zlomený kotník, jeho stav je stabilizovaný. Muže...

12. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  10:56

VIDEO: Plzeňský nosorožec hitem internetu. V Polsku dováděl s nerovným soupeřem

Plzeňský nosorožec se v Polsku střetl s nerovným soupeřem

Samička nosorožce indického Maruška, která se narodila v Plzni, a již několik let žije v polské zoo, se stala hitem internetu. Ve výběhu na ni totiž ´zaútočil´ odvážný muntžak čínský, kterého...

12. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Z hořící bytovky zachránili hasiči 25 lidí, kouř je uvěznil na balkonech

Požár bytovky v Horoměřicích. Hasiči z domu zachránili 25 lidí. (12. ledna 2026)

Během nočního požáru bytového domu v Horoměřicích u Prahy zachránili hasiči 25 lidí pomocí výškové techniky. Některé kouř uvěznil na balkonech. Sedm lidí ošetřili záchranáři, pět z nich, včetně dvou...

12. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Studie: Lidé se v době krizí na sociálních sítích vymezují vůči elitám

ilustrační snímek

Lidé si v době krizí budují na sociálních sítích kolektivní identitu a vymezují se vůči elitám. Příběhový vzorec "my dole" proti "těm nahoře" sice budí pocit...

12. ledna 2026  9:07,  aktualizováno  9:07

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Náledí a chvíle hrůzy. Řidič skončil v potoce koly vzhůru, další boural opilý

Řidič auta v Újezdu na Olomoucku se zřítil do potoku. Posádka zůstala zaklíněná...

Složky integrovaného záchranného systému v Olomouckém kraji v neděli řešili krátce po sobě tři závažnější dopravní nehody. Havárie spojovala nezvládnutá jízda na zasněžené a namrzlé silnici. Ve dvou...

12. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Nehody na Vysočině uzavřely D1 v obou směrech, záchranáři ošetřili šest zraněných

Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při...

Vážné dopravní nehody v pondělí ráno na více než dvě hodiny uzavřely dálnici D1 na Vysočině. Neprůjezdný byl směr na Brno u exitu Lhotka na 153. kilometru, kde se srazilo šest aut. O pár desítek...

12. ledna 2026  9:22,  aktualizováno  10:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.