Souprava cisteren skončila na sjezdu z D1 v lese. Porazila několik stromů

Nehoda se stala krátce před půl devátou. „Přijali jsme oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo na sjezdu z dálnice D1 u Jihlavy. Řidič s nákladní soupravou vyjel mimo komunikaci,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Nákladní vůz prorazil svodidla a zastavil se až o vzrostlé stromy v přilehlém lese. Několik jich dokonce porazil. „Řidič utrpěl zranění lehčího charakteru a byl sanitkou převezen do nemocnice v Jihlavě,“ uvedl mluvčí ZZS Kraje Vysočina Petr Janáček.
Přesné příčiny havárie jsou předmětem dalšího vyšetřování.
Kvůli vyprošťování těžké techniky z lesního porostu a dokumentaci nehody museli policisté sjezd z dálnice na 112. kilometru ve směru na Jihlavu zcela uzavřít. Řidiči musí využít okolní sjezdy, na místě se mohou tvořit kolony.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz