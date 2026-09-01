Událost byla policistům hlášena jako dopravní nehoda. Stala se na silnici druhé třídy číslo 348 mezi obcemi Měřín a Černá na Žďársku před sedmou hodinou večer.
„Pětapadesátiletý řidič se s jízdní soupravou nechoval ohleduplně a ukázněně. Své chování nepřizpůsobil svým schopnostem. Při otáčení se s návěsem přejel příkop a najel na travnatou plochu, kterou rozryl,“ popsala počínání šoféra policejní mluvčí Dana Čírtková.
Souprava navíc uvázla napříč silnicí. Řidič se nedokázal ze situace sám bezpečně dostat, aniž by ještě více poničil tahač, návěs, náklad či okolní prostředí. Přes Nehodové centrum pojišťoven tak byl vyžádán výjezd odtahové služby, která by soupravu vyprostila.
„U řidiče policisté provedli dechovou zkoušku, která měla negativní výsledek. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob,“ dodala Čírtková. Škoda, která počínáním neopatrného šoféra vznikla, její kolegové odhadli na nejméně 21 tisíc korun. V příkazním řízení uložili řidiči pokutu.