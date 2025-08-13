Při srážce nákladní soupravy a osobního auta zemřel člověk, tah na Vysočině stojí

Havárie vozidel se stala v úseku mezi Želetavou a obcí Svojkovice.
„Krátce po poledni jsme přijali oznámení o střetu osobního vozidla s nákladní soupravou. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Nehoda má tragické následky. „Při nehodě utrpěli zranění řidič osobního vozidla a jeho spolujedoucí. Žena vážným zraněním podlehla,“ upřesnila mluvčí.
Místo nehody je neprůjezdné. Dá se ve směru na Znojmo objet po silnicích nižších tříd přes Starou Říši a Novou Říši. Ve směru na Jihlavu se podle Kroutilové jezdí přes Lesnou a Předín.
Podle serveru dopravních informací by uzavírka mohla trvat až tři hodiny.