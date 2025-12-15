Z kurýrovy dodávky vypadaly stovky balíků. Před příjezdem policie zmizely

Autor: vok
  10:42aktualizováno  10:42
Ke kuriózní situaci došlo v minulém týdnu na Vysočině. Z auta přepravní firmy vypadaly na kruhovém objezdu u Jihlavy stovky balíků. Než policisté na místo přijeli, zásilky zmizely. Zřejmě je sebrali svědci. Zachránit se podařil jen zlomek zásilek. O události informoval odesílatel, policie zprávu potvrdila.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Uplynulou středu operační důstojník vyslal deset minut po sedmé hodině večer hlídku prověřit oznámení na dálniční přivaděč. Na silnici I/38 se měly nacházet na kruhovém objezdu vysypané krabice na komunikaci,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Po příjezdu hlídky na místo už ale na silnici žádné krabice nebyly. Hlídka se proto telefonicky spojila s oznamovatelem, který se nacházel poblíž.

„Muž hlídce uvedl, že se na místě nacházelo několik větších balíků, ale vzhledem ke své vlastní bezpečnosti a vlivem hustého provozu a snížené viditelnosti mohl naložit pouze jeden balík, který ležel uprostřed komunikace, a poté zastavil na bezpečném místě, kde událost nahlásil na linku 158,“ popsala Čírtková.

Balík muž policistům předal. Byl uzavřen zipem, uvnitř se nacházelo nespecifikované množství dalších balíčků. Na štítku bylo také jméno odesílatele, jednalo se o firmu se sídlem na Havlíčkobrodsku.

Ježíšek jel moc rychle, lidé byli ještě rychlejší

Její zástupci o dva dny později událost popsali na facebookovém profilu firmy. Zpráva s titulkem „Ježíšek jel moc rychle, lidi byli ještě rychlejší“ doplněná o fotografii vygenerovanou umělou inteligencí si rychle získala velkou pozornost. Lajkovaly, komentovaly a sdílely ji stovky lidí.

„Náš přepravce naložil 1 313 zásilek. Po nakládce ale špatně zajistil boční dveře dodávky a z auta mu po cestě postupně vypadlo 481 balíků. Policie zachránila 67 kusů. Zbytek? Lidi si je prostě odnesli,“ komentovala firma.

„Ano, opravdu. Ne nehoda. Ne vítr. Normální lidská chamtivost. Bereme to s nadhledem, i když to bolelo. Je to realita logistiky, kterou běžně nevidíte - a kterou si žádný e-shop nepřeje zažít,“ dodali představitelé firmy.

Kdo balíky sebral, policie už zjišťovat nebude. „Další šetření ve věci policisté neprováděli,“ konstatovala Dana Čírtková. „Jaký osud potkal zbývající na silnici popadané balíky, se lze pouze domnívat,“ podotkla.

Zásilky firma slibuje zabalit a odeslat znovu. „Dveře si příště kurýr zajisté dvakrát zkontroluje,“ poznamenala společně s poděkováním poctivým zákazníkům a přáním klidných a hezkých Vánoc. Výši škody a zda ji po doručovatelské firmě vymáhá, e-shop nesdělil.

E-shop, který o zásilky přišel, prodává nejrůznější drobné elektronické komponenty, ale i úzce specializované zboží pro profesionály i laboratoře. Mezi prodávaným sortimentem jsou i měřicí přístroje či robotické a fotovoltaické součástky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027

Václavské náměstí ve 20. století. Rok 1961.

Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti pražské dopravy, byl ukončen před 45 lety, 13. prosince 1980. Tehdy se soupravy naposledy vydaly po...

Při srážce auta s náklaďákem zemřel jeden člověk, další jsou v kritickém stavu

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ilustrační snímek)

Při vážné nehodě mezi Moutnicemi a Velkými Němčicemi na Břeclavsku v pondělí dopoledne zemřel jeden člověk, další dva jsou v kritickém stavu. Podle prvotních informací policistů se čelně srazilo...

15. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  11:08

Růst mezd 2026: Firmy příští rok přidají okolo 4 %

15. prosince 2025  10:53

Skauti do kraje přivezli světlo z Betléma, lidé jej získají v kostelích i v tramvaji

Betlémské světlo dorazilo do Ostravy. Skauti jej přivezli mimo jiné na nádraží...

Z Brna přes Ostravu a Bohumína. Z Ostravy do Českého Těšína, Opavy či Frenštátu pod Radhoštěm a poté ještě dál, třeba z Opavy do Hradce nad Moravicí. Moravskoslezským krajem se v sobotu rozšířilo...

15. prosince 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Somfy reaguje na růst chytrého bydlení: automatizované stínění nově s technologií Zigbee 3.0

15. prosince 2025  10:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z kurýrovy dodávky vypadaly stovky balíků. Před příjezdem policie zmizely

ilustrační snímek

Ke kuriózní situaci došlo v minulém týdnu na Vysočině. Z auta přepravní firmy vypadaly na kruhovém objezdu u Jihlavy stovky balíků. Než policisté na místo přijeli, zásilky zmizely. Zřejmě je sebrali...

15. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

V Chebu hoří bývalý domov pro seniory, využívají ho bezdomovci

Požár bývalého domova pro seniory v Chebu. (15. prosince 2025)

V Chebu hoří objekt bývalého domova pro seniory. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu a zjišťují, zda uvnitř nikdo není. Prostory často využívají bezdomovci.

15. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Agresivní kozel blokoval vstup do ubytovacího zařízení, utekl až před hasiči

Agresivní kozel blokoval vstup do ubytovacího zařízení. Zasahovat museli...

S nečekanou překážkou se setkali v neděli odpoledne na Dolní Moravě lidé při návratu do jednoho z místních ubytovacích zařízení. Vstup do objektu jim komplikoval agresivní kozel, který své nově...

15. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Palác Akropolis

Palác Akropolis

Sobotní koncert hudební skupiny Hmm... v Paláci Akropolis.

vydáno 15. prosince 2025  10:25

Maturitní ples s chudou tombolou. Někdo z ní ukradl 170 kilogramů zvěřiny

Prase divoké (ilustrační snímek)

Nepříjemnou situaci museli v sobotu řešit pořadatelé maturitního plesu v kulturním domě v Radslavicích na Přerovsku. Bohatá tombola, která nabízela i divočáky nebo daňka, během chvíle výrazně...

15. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Tohle je parádní retro, vzpomínáte? Hračky z dob minulých nabídl adventní trh v Novoměstské radnici.

vydáno 15. prosince 2025  10:20

Tohle je parádní retro, vzpomínáte? Hračky z dob minulých nabídl adventní trh v Novoměstské radnici.

vydáno 15. prosince 2025  10:20

Bahrain

Bahrain

Pilsner Experience v Praze (Můstek) byl v Bahrajnu na World Travel Awards 2025 oceněn jako nejlepší pivní zážitek světa a potvrdil své výjimečné postavení mezi globálními turistickými atrakcemi.

vydáno 15. prosince 2025  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.