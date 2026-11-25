Ke srážce došlo na hlavním průtahu městem, v Jihlavské ulici na západním okraji Meziříčí, kolem půl sedmé ráno. „Nehoda se stala na přechodu pro chodce,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Ke sražené ženě vyslali záchranáři meziříčskou posádku, vzlétl i vrtulník z Brna. Lékaři už ale ženě pomoci nedokázali. „Sražená osoba utrpěla vážná zranění a přes veškeré oživovací pokusy jim na místě podlehla,“ oznámil mluvčí záchranky na Vysočině Petr Janáček.
Co přesně se stalo, zjišťují vyšetřovatelé. Nehodu prošetřují a zkoumají veškeré její okolnosti. „U řidiče byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem,“ dodala policejní mluvčí.
Provoz v místě nehody je omezen. Dle dopravního portálu se v místě jezdí pouze jedním jízdním pruhem a tvoří se kolony. Návrat do normálu se očekává kolem půl jedenácté.
Jihlavská ulice na západním okraji města prochází průmyslovou zónou. V místě nehody je na jedné straně frekventované silnice 602 parkoviště, na druhé stojí průmyslové podniky, v nichž pracují stovky lidí.