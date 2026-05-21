Nejlepší mladí zdravotníci na Vysočině jsou letos z Havlíčkobrodska

V dnešním krajském kole soutěže Mladý zdravotník v Havlíčkově Brodě, která je určená žákům základních škol, byly nejúspěšnější týmy z Havlíčkobrodska. V kategorii prvního stupně základní školy podaly nejpřesvědčivější výkon při poskytování první pomoci děti z obce Pohled. Mezi staršími žáky dali rozhodčí nejvíc bodů týmu z havlíčkobrodské ZŠ Štáflova, řekla za pořadatele Jana Kudlová. V celostátním kole soutěže, které bude 20. června v Mladé Boleslavi, se děti z Vysočiny pravidelně umisťují na předních místech.
Pětičlenné týmy v čele s kapitánem a s doprovodem dospělého mají při soutěži za úkol absolvovat pět různých stanovišť. Na prvním dnes musely ukázat, jak lze pacienta přepravit. Porotce zajímaly jejich teoretické znalosti i praktické dovednosti, jak se zraněným manipulovat. Na dalším stanovišti předvedly práci s obvazovým materiálem. Další tři stanoviště obsahovala úkoly z první pomoci, které se lišily podle toho, jaké věkové skupině byly určené. Starší žáci museli zvládnout ošetřit i víc zraněných najednou.
"Od krajského kola už je soutěž náročnější, zvlášť starší děti se musejí popasovat s velmi těžkými a náročnými situacemi, stavy a život zachraňujícími úkony. Někdy by se zdálo, že je jich v týmu hodně, ale na dvě velmi těžká zranění mají co dělat - seskupit si to, zavolat záchranku, uspořádat si práci na stanovišti za deset minut, které na to mají, je prostě náročné. Letos opravdu pojedou vítězové z krajského kola dobře připravení, protože soutěž není vůbec jednoduchá," řekla Kudlová, které je na Havlíčkobrodsku předsedkyní oblastní výkonné rady Českého červeného kříže.
"Náročná určitě byla autonehoda i stanoviště s úrazem elektrickým proudem a amputací palce," řekla Kudlová. Mladší děti se musely popasovat s figuranty v bezvědomí nebo masivním krvácením. Úrazy byly sehrané i jako následek srážky cyklistů. "Jsou to realistické situace, se kterými se jak malé děti, tak i ty větší mohou bohužel setkat i v reálu," řekla Kudlová.
Soutěže se podle ní nejčastěji účastní děti, které chodí do zdravotnických kroužků při základních školách. "Ale třeba za oblastní spolek Jihlava letos za druhý stupeň vyhrál tým, který si vede místní skupina Českého červeného kříže Jihlava," řekla Kudlová.
Na třebíčské ZŠ Týnská se kroužku věnuje Iva Vystrčilová. Od roku 1991 vychovala mnoho budoucích zdravotních sester, záchranářů, hasičů či lékařů. "Děti je potřeba vést nejen k tomu nacvičit něco ve třídě, ale je potřeba si vyzkoušet i cizí prostředí a cizí lidi. Mají z toho jiný respekt. Musí se trénovat víc, než jen ošetření zranění. Lidský přístup a zachování klidu i ve stresových situacích jsou moc důležité," řekla k dnešní soutěži Vystrčilová.
Její svěřenci z prvního stupně loni vyhráli celostátní soutěž, starší žáci z obce Pohled byli na druhém místě. "Před tím jsme měli mistry republiky na druhém stupni, takže na Vysočině jsou na tom děti se znalostmi opravdu dobře," dodala Kudlová.