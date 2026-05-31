Nejmladší obyvatele měl vloni na Vysočině Uhřínov, nejstarší Vysoká Lhota

Nejmladší obyvatele na Vysočině měl vloni Uhřínov na Žďársku. Bydlelo tam okolo 400 lidí, jejich průměrný věk byl 35,4 roku. V této obci blízko Velkého Meziříčí poslední léta přibývaly mladé rodiny, stavěly se tam rodinné domy. Naopak nejvyšší věkový průměr, 65,3 roku, měla ke konci loňska podle jihlavské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) Vysoká Lhota na Pelhřimovsku, která je s 16 obyvateli nejmenší samostatnou obcí v tomto kraji. Nežily v ní žádné děti.
Uhřínov se rozrůstá. Před 20 lety tam podle statistik bydlelo 269 lidí, k letošnímu 1. lednu jich tam žilo 402. V obci je mateřská škola, obchod i pošta. Pomáhá jí blízkost Velkého Meziříčí. "Pravidelně nám sem zajíždějí linkové autobusy, takže dostupnost škol a práce je dobrá," řekl ČTK starosta Pavel Uchytil (KDU-ČSL).
Na Vysočině žilo v závěru minulého roku 515.953 lidí. Jejich průměrný věk byl 43,8 roku. Samostatných sídel je v kraji 704. Víc než polovina obyvatel kraje žije ve 35 městech. Největší Jihlava měla koncem loňska skoro 53.700 obyvatel. Naopak 317 obcí mělo nejvýše 199 osob. "Vysočina má dlouhodobě nejvyšší podíl této skupiny obcí mezi regiony," uvedl Vlastislav Valda z krajské správy ČSÚ. Nejvíc těchto malých obcí je na Vysočině na Žďársku a Třebíčsku.
Druhý nejnižší počet obyvatel po Vysoké Lhotě měl vloni Spělkov na Žďársku s 35 občany, jen o pět víc lidí žilo v obcích Chlum-Korouhvice na Žďársku a ve Vanůvku a Vápovicích na Jihlavsku.
V devíti obcích na Vysočině se minulý rok nenarodilo žádné dítě, nikdo tam nezemřel, nikdo se nevystěhoval ani nepřistěhoval. Mezi ně patří i nejmenší obec Vysočiny Vysoká Lhota. Kromě ní to byly Leškovice a Úhořilka z okresu Havlíčkův Brod, Horní Myslová a Ořechov na Jihlavsku, Ježov a Martinice u Onšova na Pelhřimovsku a Milasín a Radňoves na Žďársku.