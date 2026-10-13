V menších městech na Jihlavsku se starostové zřejmě nezmění, vyjma Polné, kde po 28 letech oznámil odchod nestraník Jindřich Skočdopole. V Třešti dostali lidovci vedení starostou Vladislavem Hynkem přes 50 procent hlasů. V Telči vyhrála ODS v čele se starostou Vladimírem Brtníkem a v Brtnici kandidátka vedená starostou Janem Přibylem. ČTK dnes tito starostové řekli, že už jsou zhruba domluvení na povolební spolupráci s dalšími subjekty, svoje místa chtějí obhájit. V krajské Jihlavě jednání o složení radniční koalice pokračuje.
Vítězný Tým pro Jihlavu primátora Petra Ryšky (ODS) složený z ODS, lidovců a TOP 09 obsadí v městském zastupitelstvu 16 z 37 míst. V prvním kole jednání se vítěz setkal s hnutím ANO, které bylo poslední čtyři roky v Jihlavě v koalici s ODS a lidovci, a také s dosud opozičními Starosty a Piráty s Fórem Jihlava. Většinu může mít spojením s ANO, stejně jako se zbylými dvěma kandidátkami. David Beke z ODS dnes ČTK řekl, že se teď sejdou místní sdružení stran v Týmu pro Jihlavu, pak budou jednání pokračovat.
V Třešti jsou vítězní lidovci domluvení na pokračování spolupráce s kandidátkou nestraníků místostarostky Evy Požárové. Ještě řeší obsazení městské rady. Jedno místo by mohla dostat i třetí kandidátka Program Třešť. Lidovci budou mít v zastupitelstvu 11 lidí z 21, nestraníci sedm, Program Třešť bude mít tři zastupitele. Vladislav Hynk (KDU-ČSL) vede město 16 let.
V Telči bude mít v jednadvacetičlenném zastupitelstvu zástupce všech sedm kandidátek, které o to usilovaly. ODS, která dostala nejvíc hlasů, obsadí pět míst. Starosta Vladimír Brtník (ODS) uvedl, že domluvená je spolupráce čtyř subjektů, které mají v součtu 12 mandátů, jednat chtějí i s dalšími. "Není to jen o číslech, bavíme se o programu," podotkl starosta.
Pokračovat ve stejném složení jako poslední čtyři roky by mělo vedení radnice v Brtnici. Kandidátka MYHA Brtnice starosty Jana Přibyla je domluvená se SNK s podporou TJ Sokol a s KDU-ČSL. Bude mít 12 zastupitelů z 21.
Starosta Polné na Jihlavsku Skočdopole oznámil krátce před volbami na facebooku, že se nebude ucházet o funkce ve vedení města. Předtím média uvedla, že dostal podmíněný trest za zpronevěru. Jím vedení Nezávislí pro Polnou volby i tak vyhráli. Starosta se do zastupitelstva dostal jako šestý. Nejvíc hlasů dostal ředitel základní umělecké školy Vlastimil Matula.
Podle jihlavského Deníku Skočdopole uvěřil podvodníkům, že vlastní účet s bitcoiny. Aby se k nim dostal, měl provádět další platby. Použil k tomu peníze fotbalového Slavoje Polná a Mikroregionu Polensko. Řekl, že škodu uhradil.