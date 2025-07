„Jde o projekty, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečného a kvalitního provozu. Odpovídají strategickým plánům kraje a budeme je realizovat postupně tak, jak budeme ve spolupráci s nemocnicí připravovat všechny potřebné kroky k jejich zahájení,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Jiří Běhounek.

Celkem osm investičních akcí by se mělo vtěsnat do období let 2026 až 2028. Dohromady by měly přijít na 175 milionů korun. Jejich uskutečnění schválili krajští radní - Kraj Vysočina je totiž zřizovatelem zdravotnického zařízení. Ve výčtu jsou čtyři větší akce, spojené se stavebními úpravami, a čtyři menší.

Mezi ty větší se řadí modernizace gynekologicko-porodnického oddělení. „Nutně potřebujeme vylepšit maminkám prostředí na oddělení šestinedělí, kde dojde ke kompletní rekonstrukci celého podlaží,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Černo.

Nově zde budou vytvořeny adekvátní dvojlůžkové pokoje s vlastním hygienickým zázemím. Pro čerstvé maminky budou zřízeny nadstandardní jednolůžkové pokoje k současným třem. Součástí rekonstrukce je i pořízení čtyř monitorovacích lůžek a modernizace edukační místnosti i zázemí pro personál včetně skladových a hygienických prostor.

„Jakmile bude k dispozici stavební povolení, vyhlásíme výběrové řízení na dodavatele stavby za předpokládaných 41 milionů korun,“ upřesnil náměstek hejtmana zodpovědný za majetek Otto Vopěnka. Jak dodal, podle aktuálních plánů by modernizace měla odstartovat v únoru a trvat by měla čtyři měsíce.

Na neurologii začne fungovat iktové centrum

Další velmi nákladná investice bude směřovat do oddělení neurologie. Na něm by měl zcela nově vzniknout oddíl intenzivní péče pro akutní neurologické stavy. Ještě letos nechá nemocnice zpracovat projektovou dokumentaci a podklady pro stavební povolení.

„Od ledna 2026 by tady mělo začít fungovat iktové centrum, specializované pracoviště, které se bude zaměřovat na rychlou a komplexní diagnostiku a léčbu cévních mozkových příhod,“ prozradil Běhounek.

„Budou zde vybudovány dva pokoje intenzivní péče s novou sesternou - přímým dohledem sester - a monitorovaná lůžka. Součástí úprav je také dílčí modernizace oddělení,“ doplnila Petra Černo.

Moderní zázemí by mělo v závěru roku 2026 čekat i na pacienty rehabilitace. Do konce letošního roku nemocnice díky dotaci pořídí nové rehabilitační přístroje, pro něž bude třeba stavebně upravit zázemí na oddělení.

„Počítáme s úpravami v roce 2026 a s náklady ve výši 44 milionů korun,“ specifikoval Vopěnka. Podle Petry Černo by současné nedostatečné dispoziční řešení oddělení měla vyřešit nová přístavba.

Nejvíce nákladná bude rekonstrukce prádelny

Vůbec nejdražší ze všech úprav by měla být rekonstrukce nemocniční prádelny. V ní je nezbytné vyměnit část technologií na dezinfekci a praní prádla. Nový parní kotel, prokládací pračky a kabinetový žehlič by měly vyjít na téměř 50 milionů.

Mezi akce zařazené do plánu patří dále obnova technologie hlavní elektrické rozvodny. Zásobník akcí počítá také s rekonstrukcí velkých garáží včetně umývárny aut. Už v příštím roce nechá nemocnice zpracovat dokumentaci potřebnou k výměně vodovodního řadu ze 40. let 20. století a vybudování druhého přívodu vody.

„Součástí investičních akcí je také obnova technologických prvků důležitých pro provoz nemocnice, jako například obměna dvou teplovodních kotlů v kotelně včetně rekonstrukce hlavní elektrické rozvodny v hlavní budově nemocnice nebo obnova vzduchotechniky ve stravovacím provozu,“ sdělil provozně-technický náměstek nemocnice Otto Šrůta.

„Investice do zdravotnictví mají přímý dopad na kvalitu péče o pacienty. Jsou nezbytné pro udržení funkční a bezpečné infrastruktury našich pěti krajských nemocnic. Kraj Vysočina je dlouhodobě vnímá jako jednu ze svých nejvyšších priorit,“ uzavřel hejtman Martin Kukla.

Předzvěst stavby pavilonu i parkovacího domu

Chystané investice budou pouze předzvěstí pro dlouhodobě plánované velké stavební akce. V areálu nemocnice by v budoucnu měl přibýt zcela nový pavilon, vyrůst má na místě dnešního parčíku nad parkovištěm v Rozkošské ulici.

A součástí investice za několik stovek milionů má být i vybudování vícepodlažního parkovacího domu vedle parkoviště směrem k psychiatrické léčebně.