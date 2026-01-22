Nové pavilony, oddělení i sály. Jihlavská nemocnice plánuje obří modernizaci

Tomáš Blažek
  8:42aktualizováno  8:42
Nemocnice v Jihlavě plánuje v letošním roce řadu investic do modernizace svých léčebných pracovišť i okolního zázemí. Jejich celková výše, na které se bude podílet s Krajem Vysočina, má dosáhnout stovek milionů korun. Vznikne třeba robotický operační sál, nový urgent, chystá se i pavilon onkologie.
Nemocnice v Jihlavě plánuje mimo jiné celkové dovybavení urgentního příjmu....

Nemocnice v Jihlavě plánuje mimo jiné celkové dovybavení urgentního příjmu. Jedná se zejména o transportní lůžka, ultrazvukové přístroje a další zdravotnické vybavení. Na projekt je podaná žádost o dotaci ve výši 75 milionů korun. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Více prostoru by v jihlavské nemocnici měly dostat robotické operační sály.
Vizualizace, jak by měl v budoucnu vypadat nový třípodlažní onkologický pavilon...
Nemocnice v Jihlavě plánuje mimo jiné celkové dovybavení urgentního příjmu....
Více prostoru by v jihlavské nemocnici měly dostat robotické operační sály.
6 fotografií

Jednou z důležitých položek je dokončení revitalizace operačních sálů a vybavení nového robotického sálu. Dalším cílem je celkové dovybavení urgentního příjmu zahrnující transportní lůžka, ultrazvuky a další zařízení.

„V tuto chvíli je podaná žádost o projekt na 75 milionů korun. Pokud vše dobře dopadne, začne se ještě letos s pracemi. Pravděpodobně v létě, kdy práce nejméně naruší provoz,“ uvedla mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Dvě nové ozařovny a nepřerušený provoz

Kraj Vysočina připravuje jako novou investici nemocnice výstavbu třípodlažního pavilonu klinické onkologie a rekonstrukci ozařoven onkologického centra. „Projekt má být financován z krajského rozpočtu, projektová dokumentace by mohla být hotová příští rok,“ sdělila mluvčí Zachrlová.

Stavba se uskuteční po etapách, aby nebyl přerušen provoz onkologie. „Přinese nové prostory, lepší napojení na nemocnici i samostatný příjezd pro pacienty a sanitky,“ řekla mluvčí nemocnice.

Nemocnice v Jihlavě plánuje mimo jiné celkové dovybavení urgentního příjmu. Jedná se zejména o transportní lůžka, ultrazvukové přístroje a další zdravotnické vybavení. Na projekt je podaná žádost o dotaci ve výši 75 milionů korun.
Více prostoru by v jihlavské nemocnici měly dostat robotické operační sály.
Vizualizace, jak by měl v budoucnu vypadat nový třípodlažní onkologický pavilon s ozařovnami.
Nemocnice v Jihlavě plánuje mimo jiné celkové dovybavení urgentního příjmu. Jedná se zejména o transportní lůžka, ultrazvukové přístroje a další zdravotnické vybavení. Na projekt je podaná žádost o dotaci ve výši 75 milionů korun.
6 fotografií

Onkologické centrum v Jihlavě ročně léčí kolem tisíce nových pacientů a je jediným pracovištěm svého druhu na Vysočině. „Aktuálně se ukončuje projektová dokumentace a připravuje se výběrové řízení,“ upřesnila Zachrlová.

Projekt je rozdělený do více etap. „V přípravné fázi vzniknou dvě nové ozařovny a zázemí pro zajištění nepřerušeného provozu onkologie, včetně přemístění CT simulátoru a plánovací místnosti,“ přiblížil již dříve náměstek hejtmana Kraje Vysočina zodpovědný za krajský majetek Otto Vopěnka.

Nový pavilon přijde na 314 milionů korun

„Nový třípodlažní pavilon vyroste v místě současných pracovišť. Předcházet mu bude citlivá demolice a přípravy na adaptaci dočasných prostor pro CT simulátor a ambulance, “ dodal Vopěnka.

Nemocnice Jihlava bude mít onkologický pavilon. Kraj ho postaví za 300 milionů

Nový třípodlažní pavilon vznikne v místě dnešních ozařoven mezi pavilony D a H s navázáním na propojovací komunikační osu nemocnice. „Po přípravné etapě s výstavbou dalších dvou ozařoven s potřebným zázemím pro nepřerušený provoz onkologie dojde k demolici a stavbě třípodlažního objektu a jednopodlažní části vstupní haly a recepce. Objekt bude jednoduchého kvádrového tvaru s propojením na páteřní komunikaci nemocnice. Zachováno bude napojení na zásobovací chodbu, počítá se i s propojením na spojení k Domu zdraví,“ uvedl hejtman Martin Kukla.

Ze stávajícího pavilonu H zůstanou zachovány místnosti lineárních urychlovačů. Nový bude samostatný příjezd s obratištěm pro pacienty a sanitky. Předpokládané investiční náklady stavby jsou 314 milionů korun.

Elektronická dokumentace a Portál pacienta

Rozvoj čeká také nemocniční oddělení ICT čili informačních technologií. Investice čeká takzvaný Portál pacienta - zavedení elektronického rozhraní pro komunikaci pacienta s nemocnicí a zpřístupnění vybraných zdravotnických informací. „Tam se jedná o rozpočet asi 10 milionů korun bez daně,“ pověděla Zachrlová.

Další soubor investic se zde nazývá interoperabilita. Jde o zajištění elektronické výměny zdravotnické dokumentace a napojení na národní a resortní systémy. Tady bude nemocnice investovat asi šest milionů korun.

Nemocnice v Jihlavě využívá roboty. Sami přivolají výtah, rozvezou obědy a uklidí

Jinou chystanou položkou v plánu investic je elektronizace procesů ARO a chirurgické JIP čili digitalizace klinických a ošetřovatelských procesů na těchto odděleních včetně zajištění elektronické zdravotnické dokumentace. „Rozpočet je v tomto případě asi devět milionů korun,“ informovala Zachrlová.

Loni v říjnu také začala projektová příprava nástavby pavilonu pro genetické laboratoře. Nástavba zajistí nové zázemí pro komplex laboratorních provozů s náklady asi 470 milionů korun. „Počítáme s vytvořením podmínek pro rozvoj radiodiagnostického oddělení. Součástí je úprava transfuzní stanice, kam by se měl přesunout provoz zpracování krve,“ upřesnil radní kraje pro zdravotnictví Jiří Běhounek.

Parkovací dům bude hotový do konce roku

Do konce roku by měl být také dokončen parkovací dům nemocnice. Jeho výstavba současně s pavilonem rehabilitační, následné a geriatrické péče začala v říjnu. Celá zakázka bude stát 1,635 miliardy korun bez daně.

Parkovací dům bude mít čtyři stovky stání. Nový pavilon bude dokončen v polovině roku 2028.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Vraždou Františka Mrázka se budeme nadále zabývat, tvrdí policisté k případu vraždy krále českého podsvětí

Mrázkův hrob v jeho rodišti – v Českém Brodě. Za fotku získává náš čtenář...

Promlčení vraždy vládce českého podsvětí Františka Mrázka se blíží. Policie oficiálně promluvila o jeho motivu. Zřejmě v tom byl byznys.

22. ledna 2026  9:10

Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje s gymnazisty, zajímal je Trump i Grónsko

Prezident Petr Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje v hejčínském gymnáziu....

Prezident Petr Pavel zahájil ve čtvrtek ráno svou druhou oficiální a celkově třetí návštěvu Olomouckého kraje. Zatímco první dvě byly zaměřeny na sever regionu, nyní vyrazí na několik míst Olomoucka,...

22. ledna 2026  5:02,  aktualizováno  9:08

Dívka porodila v koupelně a hodila dítě do popelnice, případ začal řešit soud

Nalezený Jáchym v péči zdravotníků ústecké Masarykovy nemocnice.

Krajský soud v Ústí nad Labem se ve čtvrtek začal zabývat případem ženy, která na podzim 2024 odhodila v ústecké čtvrti Střekov do kontejneru svého čerstvě narozeného syna. Dítě přežilo díky tomu, že...

22. ledna 2026  8:12,  aktualizováno  9:02

Na nesolených cestách v Krkonoších zůstává uježděný a místy zledovatělý sníh

ilustrační snímek

V Krkonoších zůstává na nesolených silnicích vrstva uježděného a místy zledovatělého sněhu. Silná je do pěti centimetrů. Na Trutnovsku na cestách místy hrozí...

22. ledna 2026  7:25,  aktualizováno  7:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bestseller Spalující rivalita vychází digitálně, e-knihu nabízí pouze ZonerPress.cz

22. ledna 2026

V Libereckém kraji silně mrzne, silničáři doporučují zvýšenou opatrnost

ilustrační snímek

Liberecký kraj se probudil do dalšího mrazivého rána, třeba v České Lípě nebo Jablonci nad Jizerou na Semilsku klesly ráno teploty i k minus 12 stupňům Celsia....

22. ledna 2026  7:07,  aktualizováno  7:07

Sporná barva světla. U pouličních lamp jde hlavně o bezpečnost, říká správce

Biodynamické veřejné osvětlení ve středočeských Hrusicích (7. 2. 2019)

Teplejší světlo v ulicích měst je sice méně rušivé, ale také méně osvětluje, což znamená menší bezpečnost. Spotřebovává také výrazně více energie. V rozhovoru s ČTK to řekl Tomáš Jílek, ředitel...

22. ledna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Nové pavilony, oddělení i sály. Jihlavská nemocnice plánuje obří modernizaci

Nemocnice v Jihlavě plánuje mimo jiné celkové dovybavení urgentního příjmu....

Nemocnice v Jihlavě plánuje v letošním roce řadu investic do modernizace svých léčebných pracovišť i okolního zázemí. Jejich celková výše, na které se bude podílet s Krajem Vysočina, má dosáhnout...

22. ledna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Když nákupy udělají radost navíc: Plyšové pacičky jsou nyní k dostání v BILLE

22. ledna 2026  8:40

BILLA vtahuje zákazníky do olympijské atmosféry: hry o hodnotné ceny i speciální produkty

22. ledna 2026  8:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na méně vytížených silnicích na Zlínsku, které se nesolí, zůstávají zbytky sněhu

ilustrační snímek

Na některých dopravně méně vytížených silnicích na Zlínsku, které přes zimu nejsou udržované solením, zůstávaly dnes ráno zbytky uježděného sněhu. Místy se na...

22. ledna 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

Zase ta tramvajová výluka! Na levém břehu Vltavy bude od soboty na 9 dní všechno jinak

Tramvajovou dopravu na pražském Barrandově zastavila v pátek ráno srážka dvou...

Cestující v jihozápadní části Prahy musí počítat s výrazným omezením tramvajové dopravy. Od soboty přibližně od 0.00 hodin do pondělí 2. února přibližně do 4.30 hodin dojde k dočasnému přerušení...

22. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.