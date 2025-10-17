Přístroj odhalí riziko zlomenin, v Jihlavě však vyšetření VZP zatím neproplatí

Autor: ned
  8:12aktualizováno  8:12
Dokonce k úmrtí mohou zvláště u starších pacientů vést komplikace spojené se závažnými zlomeninami, například stehenního krčku. Do roka na ně zemře až třetina nemocných. Jihlavská nemocnice proto pořídila za více než 2,1 milionu korun denzitometr, který dokáže zhodnotit hustotu kostní tkáně a její kvalitu.
Vyšetření novým denzitometrem v jihlavské nemocnici. Zákrok prozatím VZP v zařízení neproplácí. Zdravotnické zařízení přístroj pořídilo za více než dva miliony korun. | foto: Nemocnice Jihlava

Výsledek vyšetření na novém přístroji lékařům odhalí právě riziko zlomenin spojené s ubývající kostní hmotou. Cílovou skupinou jsou především lidé nad 65 let, ale také mladší pacienti s rizikovou diagnózou, například s chronickými zánětlivými onemocněními.

Samotné vyšetření trvá asi čtvrt hodiny, je neinvazivní a bezbolestné. Pacient zůstává oblečený a scanování provádí zdravotní sestra na speciálním lůžku. Výsledek následně vyhodnocuje lékař osteologické ambulance, jenž také doporučí další postup.

„Pokud pacient ještě nedosáhne fáze osteoporózy, základní léčbou je vitamín D, vápník, dostatek pohybu a správná životospráva. Při rozvinuté osteoporóze nasazujeme léčbu s cílem zvýšit kostní hustotu,“ objasnila lékařka jihlavské osteologické ambulance Michaela Tomšů.

Na vyšetření je nutná žádanka od praktického lékaře, gynekologa nebo jiného ambulantního specialisty. Vyšetření hradí zdravotní pojišťovny, s výjimkou Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), se kterou jihlavská nemocnice na toto vyšetření dosud nemá smluvní vztah.

