Nemocnice Jihlava začne využívat novou magnetickou rezonanci

V Nemocnici Jihlava začnou do tří týdnů vyšetřovat pacienty na nové magnetické rezonanci. Přístroj je svým výkonem jediný na Vysočině. Pracuje s vyšší intenzitou magnetického pole, což zpřesňuje zobrazení a zkracuje čas vyšetření. Podle primářky Martiny Wollmuthové se díky tomu mohou zkrátit čekací doby na vyšetření asi o třetinu. Náklady na pořízení přístroje byly asi 46,5 milionu korun bez daně, hrazené byly prostřednictvím Národního plánu obnovy.
Rychlost je spolu se schopností detailního zobrazení tkání a orgánů hlavní výhodou nového diagnostického přístroje. Například screening karcinomu děložního čípku na něm trvá 19 minut. Původní rezonance, která bude dál v provozu, na to potřebovala 45 minut.
Čekací doby by se podle Wollmuthové mohly zkrátit asi na dva měsíce. Na víc podle ní nemá oddělení zobrazovacích metod personál, chybí mu asi osm radiologických asistentů. "Lékaře na popisy máme nasmlouvané na dálku, tam to problém není. Ale ty, kteří tady musejí být fyzicky přítomni u stroje, ty já nenaklonuju," řekla Wollmuthová. Celkem na oddělení pracuje přes 50 lidí, asi polovina z nich jsou radiologičtí asistenti.
Doposud jihlavská nemocnice na magnetické rezonanci vyšetřovala asi 20 lidí denně. Na některé výkony se na Vysočině specializuje. Podle Wollmuthové, která je primářkou oddělení zobrazovacích metod, dělají jako jediní v kraji kardiologické magnetické rezonance, magnetické rezonance prsu nebo stejné vyšetření u lidí, kteří mají vhodný kardiostimulátor.
Magnetická rezonance s intenzitou magnetického pole tři tesla patří mezi moderní zobrazovací technologie, o kterou jihlavská nemocnice usilovala dva roky, řekl její ředitel Alexander Filip.