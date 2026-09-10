Nemocnice Jihlava zrekonstruovala po 23 letech sály jednodenní chirurgie. Nové vybavení stálo více než 22 milionů korun. Cílem bylo podle nemocnice zajistit lepší podmínky pacientům i personálu. Sály sloužím především pro gynekologické, ortopedické, urologické a chirurgické výkony, které nevyžadují hospitalizaci. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
Proměnou prošly čtyři operační sály včetně bronchoskopického sálu. "Součástí jsou nové vestavěné operační sály, nové stativy s rozvody medicinálních plynů a moderní informační a technologické prvky. Sály jsou vybaveny také systémem videomanagementu, který umožňuje efektivně pracovat s obrazem z operačních technologií a přispívá k lepší organizaci práce zdravotnického týmu," popsala rekonstrukci Zachrlová.
Na příští rok nemocnice plánuje rekonstrukci centrálních operačních sálů, které byly do provozu uvedené v roce 2003. Podle dřívějších informací Kraje Vysočina, který je zřizovatelem nemocnice, jsou odhadované náklady na rekonstrukci centrálních operačních sálů a centrální sterilizace v pavilonu akutní medicíny 160 milionů korun.
Nemocnice Jihlava zaměstnává asi 1700 lidí. Její lékaři ročně provedou přes 8000 operací. Náklady nemocnice jsou přibližně čtyři miliardy korun ročně. Loni její hospodaření skončilo ziskem přes 85 milionů korun. Vyplývá to ze zveřejněné výroční zprávy.