Nemocnice Nové Město n. Mor. otevřela ambulanci dětského praktického lékaře

V Nemocnici Nové Město na Moravě na Žďársku byla dnes poprvé otevřená ambulance dětského lékaře. Službou se kraj, který je zřizovatelem nemocnice, snaží kompenzovat nedostatek lékařů. Už ji otevřel i v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě. V novoměstské ordinaci je zatím registrovaných přes 30 dětí, řekla ČTK mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová.
Ambulance ordinuje v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek. Je určená pro nemocné děti i preventivní prohlídky. "Mimo ordinační dobu je v místě možnost řešení akutních stavů v rámci dětské všeobecné ambulance každý pracovní den od 7:30 do 14:30, a to bez nutnosti objednání," dodala Zelená Křížová.
V Pelhřimově a Havlíčkově Brodě jsou nemocniční ambulance dětských praktiků od roku 2023. Zájem o ně byl velký. Obě nemocnice musely na čas nové registrace úplně zastavit. "Nové pacienty jsme na čas přestali registrovat v lednu letošního roku. Teď bereme nové zájemce, především novorozence. Aktuálně máme asi 1450 zaregistrovaných dětí, takže jsme na hranici kapacity," řekla za havlíčkobrodskou nemocnici její mluvčí Petra Černo. Pelhřimovská ordinace je určená asi pro 1000 dětí.
Pediatrická ordinace v nemocničním zařízení má i svá specifika. Například to, že ordinaci obsluhuje více lékařů, kteří jinak pracují na dětském a novorozeneckém lůžkovém oddělení a v odborných ambulancích. Výhodou je jejich zastupitelnost v době dovolených či nemoci.
Ordinací dětských lékařů je na půlmilionové Vysočině podle dřívějších informací krajského úřadu asi 80.