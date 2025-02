V nemocnici v Novém Městě na Moravě u pacientů zahání chmury psí terapeut

„Psí dotek vzbuzuje úsměvy na tváři, zahání chmury. Nemocní na chvíli přestanou myslet na bolest a svá trápení. A i po odchodu psího terapeuta v nich přetrvávají příjemné pocity,“ popsala mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová s tím, že jenom málokdo možnost návštěvy speciálně vycvičené fenky Máni odmítne.

Kříženka border kolie a labradorského retrívra dochází za pacienty každé pondělí, středu a pátek. Sylwester Jurczak s ní pravidelně těší například malé pacienty na dětském oddělení a osoby hospitalizované na interně či na oddělení dlouhodobě nemocných.

„Hodně pacientů má svého pejska doma a Máňa jim v nemocnici jeho lásku alespoň trošku nahradí. Byli jsme spolu i za jedním pacientem, který je už dlouho upoutaný na lůžko. Když za ním Máňa přišla, začal se usmívat. Sestřičky říkaly, že ho viděly usmát se vůbec poprvé. Podobných příhod mám více. Máňa pozná, když ji někdo potřebuje,“ vylíčil Jurczak.

Sedmiletou fenku ale nevítají s radostí „pouze“ hospitalizovaní. I zdravotnický personál se na její návštěvy vždy velmi těší. „Pokaždé se s ní taky pomazlíme. Na naše dětské pacienty má přímo blahodárný účinek. A na nás vlastně také,“ podotýká s úsměvem Soňa Svatoňová, vrchní sestra dětského oddělení novoměstské nemocnice.

Umí podávat tlapku a dokonce i počítat

Psí terapeutka dokáže nemocné i rozptýlit, velice ráda se totiž předvádí. Umí podávat tlapku, a dokonce i počítat. „Pacienti si ji mohou pohladit, menší děti si na ni smějí dokonce i lehnout. Nebo ji lze třeba učesat. Ráda se také honí za míčkem,“ přiblížil majitel feny, který si Máňu kdysi pořídil přes internet. Její terapeutické schopnosti si ostatně jako první vyzkoušel on sám.

„Samota není vždycky jednoduchá a ona mi hodně pomohla. Je skvělý společník, dokáže uvolnit atmosféru a pomáhá mi s lidmi naprosto bezproblémově navazovat kontakty,“ popsal Jurczak. Jeho svěřenkyně byla podle něj již odmalička velice společenská, aktivní a měla ráda lidi, především děti.

„Jednou jsem ji musel vzít s sebou do jednoho sociálního zařízení. Trochu jsem se bál, co na ni řeknou, ale její přítomnost tam měla ohromný úspěch. Řekl jsem si, že by mohla dělat radost i dalším lidem. Tak jsem s ní absolvoval kurz a Máňa potom složila canisterapeutické zkoušky,“ pochlubil se profesním růstem fenky její „páníček“.

Terapeutem totiž nemůže být každý pes. Musí mít klidnou povahu, být nekonfliktní a umět poslechnout na slovo. „A nesmí se snadno vystrašit,“ doplnil Jurczak.