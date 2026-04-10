Harusův kopec, cesty i zákoutí. Vysočinská krajina zdobí chodby nemocnice

Jana Nedělková
  8:12aktualizováno  8:12
Lesem, kolem skal či malebnou vesnicí se mohou procházet pacienti, jejich doprovod i zdravotníci v novoměstské nemocnici. Na stěny dětského oddělení se totiž přestěhovala krajina Žďárských vrchů.
Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu...

Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu v různých obdobích roku. | foto: Archiv Nemocnice Nové Město na Moravě

Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu...
Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu...
Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu...
Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu...
6 fotografií

Malby zobrazují místa i aktivity, jež tuto chráněnou oblast a okolí Nového Města na Moravě vystihují.

„Regionální výjevy představují například Harusův kopec, tradiční roubenky, Tři kříže, skalní útvar Čtyři palice, romantická zákoutí, lesní cesty, ale třeba i zasněžené louky, které jsou v zimě lyžařským rájem,“ přiblížila novou výzdobu mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová.

Veselé pestrobarevné obrázky, jež ukazují přírodu v různých fázích roku, jsou namalovány na tapetách. Za jejich výtvarným a koncepčním zpracováním stojí brněnský výtvarník, grafik a ilustrátor Vojtěch Čižmář.

„Chodbami v lůžkové části prochází čtvero ročních období v panoramatu novoměstské krajiny. V přírodě jsou k vidění zvířátka, sportovci, střechy domů, májová romantika, ticho a klid lesa a další prvky,“ přiblížil své dílo Čižmář.

Výtěžek z cyklojízdy

Náklady na výzdobu uhradila nemocnice díky daru, který oddělení obdrželo coby výtěžek z tradiční charitativní cyklojízdy Na kole dětem Žďárskými vrchy. Tu už od roku 2015 organizuje žďárský handicapovaný závodník Aleš Wasserbauer.

Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu v různých obdobích roku.
Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu v různých obdobích roku.
Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu v různých obdobích roku.
Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu v různých obdobích roku.
6 fotografií

I novoměstská nemocnice totiž patřila ke zdravotnickým zařízením, která během léčby sportovci pomohla.

„Řekl jsem si tehdy, že až se vyléčím, pomohu lidem, kteří to potřebují. A také oplatím pomoc těm, kteří zase pomohli mně. Proto jsem začal s projektem Na kole dětem Žďárskými vrchy,“ vysvětlil Aleš Wasserbauer zrod charitativní akce i myšlenku vrátit pomoc právě novoměstské nemocnici.

„S doktorem Chalupským jsme se na začátku spolupráce shodli, že se za darované peníze postupně dovybaví a zútulní pokojíčky pro děti, aby se při pobytu v nemocnici cítily co nejlépe,“ vzpomněl cyklista.

Finanční dary ale nakonec pokryly také náklady na novou výzdobu dětského oddělení.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Harusův kopec, cesty i zákoutí. Vysočinská krajina zdobí chodby nemocnice

Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu...

Lesem, kolem skal či malebnou vesnicí se mohou procházet pacienti, jejich doprovod i zdravotníci v novoměstské nemocnici. Na stěny dětského oddělení se totiž přestěhovala krajina Žďárských vrchů.

10. dubna 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

V zámeckém sklepení v Litomyšli se otevře upravená expozice soch Olbrama Zoubka

ilustrační snímek

Obecně prospěšná společnost Smetanova Litomyšl upravuje stálou expozici soch Olbrama Zoubka ve sklepení zámku v Litomyšli na Svitavsku. Otevře se 22. dubna k...

10. dubna 2026  6:06,  aktualizováno  6:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

10. dubna 2026  7:34

Veselá pouť v turnovském divadle

ilustrační snímek

Do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat zavede děti představení Veselá pouť, které v sobotu od 10 hodin obsadí Městské divadlo v Turnově.

10. dubna 2026  7:28

OBRAZEM: Uvidíte je teď a pak už možná nikdy. Policie ukazuje staré frčky i motorky

Historii bezpečnostních sborů popisuje jedna z expozic Technického muzea v...

Historii bezpečnostních sborů popisuje jedna z expozic Technického muzea v Brně. Výstava „Policejní ředitelství v Brně 1918-1945“ podle tvůrců Radka Slabotínského a manželů Kubingerových vznikala...

10. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Adrenalin, sekery a pily: Sezona STIHL TIMBERSPORTS® startuje v Brně

10. dubna 2026

Muzeum shánělo legendární Ostravský kahan. Plnou lahev objevila farářka ve sklepě

Lahev bílé varianty Ostravského kahanu objevila dárkyně v pozůstalosti po...

Depozitář potravin v ostravském Národním zemědělském muzeu nově obohatila originální, neotevřená láhev vína Ostravský kahan. Tamní muzejníci ji roky marně sháněli. Stolní víno s hornickým kahanem a...

10. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Kyberútoky přes firemní routery ukazují slabinu sítí. Riziková je i energetika

10. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Dumáte, kam za rybami v chladném dubnu? Další Rybářský magazín je na světě

František Hanáček, pořadatel Maver Cupu, zve diváky na závody profesionálních...

Na začátku dubna nebývají ryby rozjeté naplno. Přesto je lze najít překvapivě blízko břehu – hlavně tam, kde slunce přihřeje mělčinu, kde je rákosí, tráva a přirozená potrava. Neplatí to ale po celý...

10. dubna 2026  5:25

Spor o vodu v Prostějově. Podle opozice odtékají peníze. Nesmysl, zní z radnice

Prostějovský primátor František Jura

Prostějov chystá novou strategii ohledně zásobování vodou, vybírat bude ze tří možností. Tvrzení opozice označuje za dezinformace. Pravděpodobně už příští rok bude stát nové prostějovské...

10. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.