Iktové centrum novoměstské nemocnice získalo ocenění, je opět diamantové

Vznik samotného centra se v této nemocnici datuje od roku 2012. Aby byl nemocnici statut iktového centra vůbec udělen, je nutné naplnit řadu parametrů.
„Musí mít k dispozici pracoviště urgentního příjmu, laboratoř s nepřetržitým provozem, možnost provést akutní zobrazení mozku a mozkových tepen, zajištěnou neurologickou péči 24 hodin denně pokrytou vyškolenými lékaři-neurology, sestrami a ošetřovatelským personálem. Iktové centrum se také neobejde bez spolupráce rehabilitačního týmu, logopedie a psychologie, které pomáhají pacientům ve druhé fázi, tedy v přípravě pro návrat ke kvalitnímu životu,“ vysvětlila neuroložka Kateřina Polednová.
Loni vznikl jako součást iktového centra na lůžkovém oddělení neurologie rovněž nový pokoj se čtyřmi monitorovanými lůžky, moderním přístrojovým vybavením a bezbariérovým sociálním zázemím. Slouží pro pacienty, kteří potřebují intenzivnější péči a sledování po delší časové období nebo mají další komplikace.
V roce 2019 zahájili novoměstští neurologové spolupráci s mezinárodní společností Angels Iniciativa. O rok později získalo iktové centrum Nemocnice Nové Město na Moravě první zlaté ocenění. Od roku 2024 si drží diamantový status, tedy nejvyšší mezinárodní ocenění ESO Angels Award. Pacientům tak garantuje stejnou péči jako nejlepší evropské nemocnice.
„V rámci sledovaných ukazatelů je hodnoceno jak časové hledisko, tedy jak rychle se pacient dostane ke specializované péči z místa vzniku cévní mozkové příhody, tak i kvalita péče o pacienty a následná rekonvalescence,“ podotýká Polednová, která coby zástupkyně novoměstského iktového centra ocenění převezme na konferenci v Maastrichtu v Nizozemsku.