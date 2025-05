Nemocnice Jihlava bude mít onkologický pavilon. Kraj ho postaví za 300 milionů

Pardubické obchodní centrum Grand se po rozsáhlé opravě připravuje na znovuotevření. Práce pomalu finišují, nájemci si už brzy budou přejímat své obchody. Novou dominantou bude prosklená dvorana do...

Bouřlivý rozvoj čeká v nejbližších letech jihlavskou nemocnici. Vedle výstavby parkovacího domu a pavilonu geriatrie a následné péče, která by mohla začít už letos před prázdninami, se připravuje...

Počátkem května běží svátek za svátkem, a tak do třetice je v neděli 11. května Svátek matek, který se za minulého režimu příliš neslavil.

Stánky jednotlivých členských států, soutěže, kvízy, ochutnávky, diskuse na zajímavá téma, AZ kvíz na cestách po Evropě s Alešem Zbořilem… zkrátka to na Národní třídě ve čtvrtek 8. května 2025...

Od pondělí se řidiči nedostanou na frekventovanou silnici mezi plzeňskými Slovany a Lobzy. Začíná totiž uzavírka Rolnického náměstí. Město našlo pro vozy do 3,5 tuny alternativní objízdnou trasu. Ta...

Budoucí lesní mechanizátoři a truhláři Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant (SŠHL) se budou za zhruba dva roky učit v nových prostorách. Z těch nevyhovujících v Hejnicích se přesunou do...

Obyvatelé Mostu mohou získat koše a sáčky na bioodpad

Koše a sáčky si mohou zájemci vyzvednout v infocentru. Naplněný sáček pak mohou rovnou kompostovat či vkládat do kontejnerů na bioodpad, který se odváží do kompostárny. Do košíků lze vložit živočišný...