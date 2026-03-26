Nemocnice Pelhřimov bude po osmi letech pořizovat nový CT přístroj

Nemocnice Pelhřimov připravuje v letošním roce modernizaci diagnostického zázemí. Hlavní bude výměna přístroje CT, tedy výpočetní tomografie. Cílem je zrychlit a zpřesnit diagnostiku, snížit radiační zátěže pacientů a současně zvýšit kapacity vyšetření. Současný přístroj slouží v nemocnici téměř osm let, sdělila ČTK mluvčí krajem zřizované Nemocnice Pelhřimov Alexandra Knapová.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávku CT technologie včetně nezbytných stavebních a technických úprav činí přibližně 30,5 milionu korun. S výměnou se počítá v nadcházejícím měsíci. Bez možnosti CT vyšetření by měla být nemocnice jen několik dnů. "Po tuto dobu bude nemocnice zajišťovat CT vyšetření pro své pacienty ve spolupráci s okolními zdravotnickými zařízeními. Provoz urgentního příjmu i návazná péče tak zůstanou plně zajištěny," uvedla Knapová.
Původní CT přístroj je v pelhřimovské nemocnici v provozu od června 2017. Používá se v nepřetržitém provozu zejména pro vyšetření pacientů s akutními stavy, jako jsou polytraumata, cévní mozkové příhody nebo další urgentní diagnózy.
"Vysoká míra jeho využití potvrzuje jeho klíčovou roli v diagnostickém procesu nemocnice. S ohledem na dynamický vývoj zobrazovacích metod a technologický pokrok v oblasti CT diagnostiky však jeho technické parametry již postupně přestávají odpovídat nejnovějším standardům, zejména z hlediska rychlosti vyšetření, kvality zobrazení a optimalizace radiační zátěže," dodala Knapová.
Krajské zastupitelstvo bude podle hejtmana Vysočiny Martina Kukly (ANO) schvalovat půjčení peněz nemocnici na pořízení přístroje i stavební úpravy. "Podporujeme to předfinancováním, nemocnice nám to vrátí," řekl Kukla. K úhradě nákladů podle něj budou využité i evropské dotace.
Nemocnice Pelhřimov má přes 700 zaměstnanců, loni v ní bylo hospitalizovaných asi 11.400 lidí.