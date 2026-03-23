Nová základna Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS) bude v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku stát u pracoviště krajských hasičů. Odhadované náklady na stavbu, jejíž záměr dnes schválila krajská rada, jsou asi 67 milionů korun. Novinářům to řekl hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO). O novém místě, kde zázemí záchranářů postavit, se v asi pětitisícové Náměšti nad Oslavou jednalo mnoho let, řešila se i varianta přemístit ho mimo město.
"Konečně se podařilo, domluvili jsem se a schvalujeme stavební záměr. Je to předpoklad, abychom vyhlásili soutěž na projektovou dokumentaci," řekl Kukla. Náklady na stavbu jsou podle něj vyšší než u jiných základen, které kraj budoval, kvůli náročnějšímu terénu, kde má objekt stát.
Podle vedení náměšťské radnice je výběr lokality v Nádražní ulici optimální. "Pod vlakovým nádražím máme v tuto chvíli hasičskou záchrannou stanici a je tam prostor, kde by mohla být i zdravotní záchranná služba. Podařilo se s krajem domluvit, že by tam výjezdová stanice skutečně mohla vyrůst, to znamená, že by neodešla z Náměště nad Oslavou, což nám připadá logické a myslíme si to už dlouhou dobu," řekl starosta Náměště nad Oslavou Jan Kotačka (Spolupráce - aktivity). Aby bylo možné v místě stavět, měnilo město územní plán. "Aby i ten to potvrdil a nekomplikoval to. Takže se těším, že ta záchranka vyroste," dodal Kotačka.
Záchranáři z náměšťské základny, kteří měli loni 1659 výjezdů, nyní sídlí v pronájmu v městské budově. Pracuje tam pro ně 13 lidí. Podle mluvčího ZZS Petra Janáčka už ale prostory neodpovídají potřebám moderní záchranné služby. Nejnovější stanoviště má krajská ZZS v Bystřici nad Pernštejne. V provozu je od začátku letošního roku a stála 25 milionů korun.