Ředitel Hošek ve středu kvůli personálním problémům nemocnice rezignoval. Rezignaci podal také jeho náměstek, kterým je krajský radní pro zdravotnictví Jiří Běhounek (SOCDEM). Odejdou k 22. únoru.
Michal Kozár odstartuje své působení následující den. Ve funkci má být do konce října.
|
Vedení Nemocnice Pelhřimov se rozpadá, končí ředitel i náměstek Běhounek
„Pan Kozár je krizovým manažerem, který pelhřimovskou nemocnici už vedl. Z debat s lékaři jsem dospěl k názoru, že v něho mají důvěru,“ uvedl po jednání rady kraje hejtman Martin Kukla. Situaci v nemocnici se tím daří stabilizovat, doplnil.
V krizi se nemocnice ocitla poté, co dali výpovědi tři lékaři chirurgického oddělení a 11 z 22 lékařů interny. Jako důvod uvedli dlouhodobé personální problémy nemocnice, které dopadají i na jejich možnost kvalitně o pacienty pečovat. Nemocnice v lednu oznámila, že bude muset od března omezit plánované operace.
Podle Kukly lékaři přislíbili, že v případě řešení situace vezmou své výpovědi zpět. „Ne všichni, někteří si již našli budoucí práci. Ale minimálně deset lékařů by své výpovědi mělo stáhnout. Kraj splnil, co slíbil,“ konstatoval Kukla. K dnešní 10. hodině tak ještě nikdo neučinil, potvrdila pro ČTK mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.
Portál iDNES.cz už ve středu požádal mluvčí Knapovou o zprostředkování kontaktu se zástupci revoltujících lékařů. „Bohužel, nikdo s kolegů, s nimiž jsem o tom mluvila, se vyjadřovat nechce,“ reagovala ve čtvrtek mluvčí.
Vstup do výběrového řízení Kozár nezvažuje
Kozár, který je za hnutí ANO starostou Jindřichova Hradce, v pelhřimovské nemocnici pracoval 11 let, v letech 2020 až 2022 byl jejím ředitelem. Znovu do ní nastoupí 23. února.
„Mým cílem je vytvořit budoucí podmínky pro to, aby nemocnice mohla dál pokračovat. Bude potom na zřizovateli, aby hledal trvalou náhradu, protože moje působení bude dočasné,“ řekl Kozár, který bude v nemocnici na poloviční úvazek. I nadále zůstane starostou Jindřichova Hradce.
|
Z pelhřimovské nemocnice odcházím dobrovolně, Vlček jen žvaní, říká Běhounek
O tom, že by se později hlásil do výběrového řízení na ředitele nemocnice, kvůli svým závazkům vůči Jindřichovu Hradci i hnutí ANO Kozár neuvažuje.
„K domluvě s lékaři došlo a teď bude potřeba využít čas k tomu, abychom i trochu opravili mediální obraz nemocnice s ohledem na to, že ty týmy tam jsou – ano, krize na chirurgickém oddělení přetrvává – ale že ta nemocnice má svůj potenciál a má smysl tam přijít pracovat,“ dodal Kozár.
„Nebyl čas oslovit někoho jiného“
Podle hejtmana byl Michal Kozár jediným adeptem na post dočasného ředitele. Kraj nikoho jiného neoslovoval. „Hráli jsme o čas, bylo třeba to řešit okamžitě. Lékaři jeho jméno opakovaně zmiňovali, znají ho z dřívějšího působení, v pana Kozára mají důvěru. Proto jsme oslovili pouze jeho,“ vysvětlil Martin Kukla.
Kozár by se měl ještě před nástupem do funkce se situací v nemocnici seznámit. „Měl by se setkat se všemi primáři, zjistit situaci, aby nebyly ohroženy výkony a pacienti, komunikovat s lékaři a zdravotníky,“ komentoval situaci Kukla.
|
Nemocnice Pelhřimov od března omezí operace, výpověď dalo hned několik lékařů
Jedním z problémů, na nějž lékaři upozorňovali a na který podáním výpovědi poukazovali, byl management nemocnice. Mimo jiné v něm jako náměstek pro rozvojové činnosti působí Jiří Běhounek. Ten je zároveň krajským radním pro oblast zdravotnictví. Existuje zde podezření na střet zájmů.
Na dotaz, zda hejtman tuto situaci s rezignujícím Běhounkem řešil, Kukla přímo neodpověděl. „Dnes na radě kraje byli přítomni všichni radní a návrh rezignace pana Běhounka byl přijat všemi hlasy,“ vyjádřil se Kukla.
Privatizace nebude, fúze možná ano
Pelhřimovská nemocnice je jednou z pěti zřizovaných Krajem Vysočina. Má přibližně 700 zaměstnanců, 112 z nich jsou lékaři. Ročně se starají asi o 11 600 hospitalizovaných. Krajské nemocnice jsou na Vysočině také v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči a Novém Městě na Moravě na Žďársku.
Kraj podle hejtmana do budoucna nepočítá s privatizací nemocnic na Vysočině ani jejich zavíráním. „Možná by si někteří přáli, aby došlo k privatizaci nemocnic na Vysočině. Ale dokud já budu hejtmanem, tak se to nestane. Nechci žádnou privatizaci a žádnou z našich nemocnic zavírat, rozhodně nechci omezovat dostupnou péči v našem kraji. Asi se ale nevyhneme budoucímu společnému nákupu, praní, řízení. I v jiných krajích taková fúze probíhá,“ řekl hejtman.
Určitými problémy v současné době prochází i nemocnice v Třebíči. Ta aktuálně hledá dvacet lékařů. Podle Kukly ale zatím tato nemocnice situaci zvládá. „Proto to řešíme formou zvýšení náborových příspěvků, řešíme to i s městem formou výstavby bytového domu, koupě bytu, možná i najmutím agentury, abychom zájemcům ukázali: v našem kraji máme moderní nemocnice s moderním vybavením a budeme rádi, když k nám půjdete pracovat,“ reagoval Kukla.