Pořízení vozů s celkovou cenou přes jeden milion korun umožnil projekt financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
„Nejde jen o modernizaci vozového parku, ale hlavně o zlepšení dostupnosti péče pro pacienty, kteří chtějí zůstat doma mezi svými blízkými,“ řekl radní Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Jiří Běhounek. Odlehčovací služba, která je součástí domácí paliativní péče, funguje od roku 2021. Zatímco v prvním roce pečovala o 14 klientů, loni už o 24.
„Terénní paliativní péče se bez automobilů neobejde. Zdravotníci musejí reagovat rychle a často vyjíždět opakovaně. Díky novým vozům mohou pečovatelky vyjet současně ke dvěma klientům a nejsou omezené jedním sdíleným autem,“ vysvětlil Běhounek.
Nemocnice disponuje šesti osobními automobily určenými pro domácí paliativní péči, z toho dva nové slouží přímo odlehčovací službě. Ostatní podporují paliativní ambulanci, která zajišťuje časnou péči u onkologických i neonkologických pacientů v domácím prostředí.
„Naše práce není jen o zdravotních výkonech. Je i o naslouchání, plánování péče podle přání pacienta a podpoře rodiny v jedné z nejtěžších životních situací. A nová vozidla nám umožní být pacientům blíž a věnovat jim potřebný čas,“ doplnil ředitel Nemocnice Pelhřimov Radim Hošek.