Pelhřimovská nemocnice uspěla v testu stravování, chválou nešetří ani pacienti

Eva Streichsbierová
  6:12aktualizováno  6:12
Nemocnice v Pelhřimově se pochlubila výsledkem testování Krajské hygienické stanice (KHS), které bylo zaměřeno na stravování. Hygienici kontrolovali, nakolik kvalitní jídla pacienti s dietou dostávají. Pelhřimovský špitál patří z tohoto pohledu dlouhodobě mezi republikovou špičku.
Podle výsledků kontroly Krajské hygienické správy dostávají pacienti v pelhřimovské nemocnici kvalitní a zdravé jídlo. A podle reakcí většiny strávníků je navíc i chutné. | foto: Nemocnice Pelhřimov

„Patříme mezi nejlépe hodnocené nemocnice v rámci celorepublikové kontroly kvality jídel. Kontrola se uskutečnila letos v březnu a zahrnovala detailní laboratorní rozbory hmotnosti, energetické hodnoty a složení jednotlivých pokrmů,“ stálo v uveřejněné zprávě.

Kontrolní úkony se zaměřily na diabetickou dietu, přičemž výsledky ukázaly, že pelhřimovská nemocnice si dlouhodobě drží vysoký standard. Sledovány byly hodnoty obsahu soli, sacharidů, tuků, bílkovin i vlákniny.

Kuchyni pelhřimovské nemocnice čeká obří modernizace, udělají ji za provozu

„Výsledek nás potěšil. Samozřejmě sledujeme všechny výživové parametry a snažíme se je dlouhodobě udržovat v doporučených hodnotách. Víme, že vyšší obsah soli souvisí s tím, že pacientům poskytujeme také nakupované potraviny, například pečivo nebo trvanlivé výrobky,“ uvedla vedoucí stravovacího provozu Lenka Kamírová.

„Na druhou stranu laboratorní výsledky ukázaly pozitivní bilanci u tuků - a to je důležitý signál, že směřujeme správným směrem,“ dodala vedoucí.

Nejvymazlenější a nejchutnější jídlo

Je pravda, že po zveřejnění zprávy na facebookovém profilu Nemocnice Pelhřimov se pod příspěvkem začaly objevovat reakce bývalých či současných pacientů a převážná většina měla pozitivní obsah.

„S 1,5letou dcerou jsem za poslední 3/4 rok zažila 6 hospitalizací v různých nemocnicích. A musím říct, že v Pelhřimově bylo jídlo nejvymazlenější a nejchutnější,“ uvedla například Petra Vantomme.

Budova, kde se strava pro pacienty nemocnice připravuje, se nachází v areálu nemocnice. Byla postavena v 90. letech. Denně se v ní uvaří na 1 100 pokrmů od snídaní po večeře. Současné prostory ani jejich uspořádání už ovšem nevyhovuje. Obměnit je třeba i veškeré vybavení.
Podobnou zkušenost má paní Vilma Krejců: „V červenci jsem byla v Pelhřimově na interním oddělení a moc mi jídla chutnala, chválím a děkuji,“ zanechala svůj vzkaz.

Stejně jako Eva Maďarová Smejkalová, která napsala: „Ležíme tu týden a jsme moc spokojeni jak s jídlem, tak i s personálem.“

Mezi vesměs pochvalnými referencemi se ale občas přece jen našlo i pár nespokojených strávníků. Jako třeba Gabriela Randová Koumarová: „Tak za mě teda bohužel jídla bez chuti a nápadu. A to už několik let, kdy jsem tam jako celiak pobývala. Ještě, že jsem měla zásoby své anebo rodina dovezla.“

Monitorují se čtyři nemocnice v kraji

Každopádně i podle vysočinské KHS převažují v případě pelhřimovské nemocnice a jejího stravování pozitiva. „Zjištěné výsledky kontroly provedené krajskými hygieniky ukazují, že pelhřimovská nemocnice přistupuje k zajištění hodnotné léčebné stravy svých pacientů zodpovědně,“ stálo v hodnocení Blanky Kozubkové a Petra Soustružníka z oddělení hygieny výživy KHS kraje Vysočina.

Podle nich si stanice na letošní rok stanovila jako krajský úkol monitoring výživové hodnoty celodenní stravy celkem ve čtyřech zdravotnických lůžkových zařízeních. Na kontrolu se tak pracovníci KHS vypravili nejen do Pelhřimova, ale navštívili také nemocnici v Havlíčkově Brodě, Třebíči a v Novém Městě na Moravě.

Jídlo kdykoliv a na co je chuť. Maminkám porodnice otevřela samoobslužný bufet

„Cílem bylo porovnat zjištěné laboratorní hodnoty hlavních ukazatelů nutriční hodnoty stravy s referenčními hodnotami přijatými zdravotnickým zařízením, a to v interních předpisech nebo v programu pro tvorbu diet.“

Celokrajské vyhodnocení úplně všech výsledků zatím ještě zveřejněno nebylo, každopádně už nyní je zřejmé, že pro všechny jmenované nemocnice je stravování pacientů důležitou součástí poskytované péče.

„A cílem našeho úkolu je zase poskytnout zdravotnickému zařízení informaci o vztahu mezi realitou a předpokladem. Naopak není jeho náplní dělat mezi jednotlivými nemocnicemi závodní žebříčky,“ uvedla mluvčí KHS kraje Vysočina Jana Böhmová.

Jihlava přijde na řadu později a zvlášť

V každém případě - na první po hled chybí ve výčtu kontrolova ných zdravotnických zařízení Ne mocnice Jihlava. Z jakého důvodu?

„Úkol byl tentokrát orientován na nemocnice mimo krajské město. Nemocnice v Jihlavě jakožto největší nemocnice na Vysočině bude prověřena v následujících letech s využitím aktuálních zkušeností z ostatních nemocnic v kraji,“ předložila důvod Böhmová.

