Konec bloudění po nemocnici, nové značení pomůže pacientům i záchranářům

Autor: ned
  8:52aktualizováno  8:52
Vyznat se v členitém areálu pelhřimovské nemocnice a najít to správné oddělení nebo pavilon nebylo mnohdy pro pacienty a další návštěvníky úplně snadné. Nyní by jim ale s orientací měl pomoci nový informační systém. Navigace je sjednocená tak, aby byla srozumitelná na první pohled.
Pacientům, ale i zaměstnancům, návštěvám či záchranářům má pomoci nové orientační značení v areálu pelhřimovské nemocnice. Navigace je sjednocená tak, aby byla srozumitelná na první pohled. (27. dubna 2026) | foto: Nemocnice Pelhřimov

„Pacient, který přichází do nemocnice často ve stresu, by neměl řešit, kam jít a kudy se dostane na konkrétní oddělení,“ zdůvodnil kompletní proměnu navigačního systému Petr Adam, náměstek pro hospodářsko-technickou službu pelhřimovské nemocnice.

Do areálu tak přibyly nové orientační sloupy, směrové a grafické prvky nebo mapy. Hlavní lůžková budova, pavilon akutní medicíny, ale i ostatní objekty jsou dnes jasně označeny přímo na svých fasádách i před vstupy - vždy logicky a podle konkrétního zdravotnického provozu.

„Přehledná orientace má navíc i svůj bezpečnostní rozměr. Rychlejší pohyb po areálu je klíčový pro složky integrovaného záchranného systému, pro které v urgentních situacích rozhoduje každá minuta,“ zdůraznila mluvčí nemocnice Alexandra Knapová. Doplnila také, že jednotné značení zároveň usnadňuje práci zaměstnancům a zefektivňuje zásobování. Náklady na celý projekt činily bezmála 182 tisíc korun.

Nové značení je součástí dlouhodobého plánu modernizace Nemocnice Pelhřimov. Podle vedení zdravotnického zařízení se totiž nejedná pouze o tabule jako takové, ale o promyšlený celek, v němž je kladen důraz na čitelnost, jednoduchost a dlouhou životnost materiálů.

„Nešlo nám jen o vizuální změnu. Přehledné značení je součástí bezpečnosti i efektivního provozu. Když se v areálu rychle zorientuje pacient, návštěva i záchranáři, šetří to čas i energii. A zároveň tím dáváme najevo, že chceme být moderní a srozumitelnou nemocnicí pro každého,“ dodal Petr Adam.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

