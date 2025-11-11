Jihlavská nemocnice nabízí novinku, porodní asistentka přijede k maminkám domů

Ilona Zelníčková
  16:02aktualizováno  16:02
Novou bezplatnou službu pro maminky po porodu nyní zavádí jihlavská nemocnice. Ženy, které rodily v jihlavské porodnici a už jsou propuštěné domů, mohou nově využít návštěvu porodní asistentky u sebe doma. Novinka má ženám přinést podporu, jistotu a odbornou pomoc v tomto citlivém období.

Ženy, jež rodily v jihlavské porodnici a už jsou propuštěné, mohou využít návštěvu porodní asistentky u sebe doma. Novinka má ženám přinést podporu a odbornou pomoc v citlivém období. | foto: Nemocnice Jihlava

„Chceme, aby maminky měly jistotu a podporu i po propuštění z porodnice,“ říká primářka gynekologicko-porodnického oddělení Petra Herboltová. „Naše porodní asistentky jsou zkušené profesionálky, které ženám dokážou poradit i povzbudit je v prvních dnech po návratu domů,“ dodává.

Co vše mohou porodní asistentky novopečeným maminkám nabídnout?

„Porodní asistentka přijede přímo k mamince domů, poradí s kojením, kontrolou a péčí o porodní nebo operační jizvy, doporučí vhodnou stravu při kojení a pomůže se správným přisátím miminka,“ vypočítává tisková mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Anketa maminek zařadila mezi nejlepší v Česku i dvě porodnice z Vysočiny

Maminky si mohou službu objednat prostřednictvím online formuláře dostupného na webu nemocnice. Poté se jim porodní asistentka ozve, domluví vhodný termín návštěvy a předá další informace.

„Služba je určena maminkám, které porodily v Nemocnici Jihlava a bydlí do 40 kilometrů od Jihlavy. Délka návštěvy je přibližně v trvání jedné hodiny. Naše porodní asistentky jezdí na návštěvy v pracovní dny, v čase od osmi hodin ráno do půl čtvrté odpoledne. Služba je hrazená ze zdravotního pojištění,“ připomíná mluvčí Zachrlová.

