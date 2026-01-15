Vsadili jsme na plazmu, říká primář urologie o šetrné operaci prostaty

  15:12aktualizováno  15:12
Zvětšená prostata patří k nejčastějším zdravotním potížím mužů ve vyšším věku a pro řadu z nich znamená výrazné omezení kvality života. Moderní medicína dnes nabízí nejen účinnou konzervativní léčbu, ale i šetrné operační metody, které dokážou pacientům výrazně ulevit. Nemocnice v Třebíči vsadila na plazmu.
„Ne všichni muži se zbytnělou prostatou mají či negativně vnímají nějaké...

„Ne všichni muži se zbytnělou prostatou mají či negativně vnímají nějaké potíže, minimálně polovině z nich však obtíže ovlivňují nepříznivě kvalitu života,“ tvrdí zkušený lékař Ivo Šabacký. | foto: Nemocnice Třebíč

„Ne všichni muži se zbytnělou prostatou mají či negativně vnímají nějaké...
Resektoskop a další přístroje a pomůcky používané při operacích prostaty v...
Resektoskop a další přístroje a pomůcky používané při operacích prostaty v...
Resektoskop a další přístroje a pomůcky používané při operacích prostaty v...
5 fotografií

O tom, kdy už léky nestačí a jaké jsou současné možnosti chirurgické léčby, má detailní přehled Ivo Šabacký, primář urologického oddělení Nemocnice Třebíč. To se zaměřuje na plazmovou enukleaci prostaty (endoskopické laserové odstranění zbytnělé tkáně prostaty).

Ivo Šabacký

  • Narodil se 29. července 1966 ve Znojmě.
  • Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
  • Působil na chirurgickém a urologickém oddělení nemocnice v Jihlavě, urologickém oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, v SurGal Clinic Brno, na urologickém oddělení ve Znojmě.
  • Od roku 2017 je primářem urologie v Nemocnici Třebíč.
  • Je ženatý, má dvě děti.
  • Mezi jeho záliby patří cyklistika, turistika, hudba, literatura, filmy.

Jak častý je dnes problém zvětšené prostaty a jaké obtíže může mužům způsobovat?
Po padesátém roce věku má více než polovina mužů zbytnělou žláznatou část prostaty. Tato obklopuje pod močovým měchýřem močovou trubici a tlakem na ni může působit různé potíže s vyprazdňováním močového měchýře, jako jsou obtížnější močení, močení pomalejším proudem, nutnost nočního močení nebo též náhlé neodkladné močení. V pokročilejším stadiu může u menší části mužů vést i k závažnějším problémům včetně krvácení, zánětů či úplného zastavení močení. Ne všichni muži se zbytnělou prostatou tyto potíže mají či je negativně vnímají, minimálně polovině z nich však obtíže ovlivňují nepříznivě kvalitu života. S narůstajícím věkem pak pacientů se zvětšenou prostatou přibývá a tím roste i počet mužů, kteří tímto problémem nějak trpí.

Jaké jsou možnosti léčby a kdy už je nutný operační zákrok?
Některým pacientům mohou pomoci režimová opatření a větší části moderní léky na předpis. U některých je však nutná operace – buď proto, že jiné léčebné možnosti již nedokážou obtíže mírnit, nebo výjimečně i proto, že porucha vyprazdňování moči ohrožuje pacientovo zdraví. U těchto pacientů je nutný operační zákrok.

„Ne všichni muži se zbytnělou prostatou mají či negativně vnímají nějaké potíže, minimálně polovině z nich však obtíže ovlivňují nepříznivě kvalitu života,“ tvrdí zkušený lékař Ivo Šabacký.
„Ne všichni muži se zbytnělou prostatou mají či negativně vnímají nějaké potíže, minimálně polovině z nich však obtíže ovlivňují nepříznivě kvalitu života,“ tvrdí zkušený lékař Ivo Šabacký.
Resektoskop a další přístroje a pomůcky používané při operacích prostaty v třebíčské nemocnici
Resektoskop a další přístroje a pomůcky používané při operacích prostaty v třebíčské nemocnici
5 fotografií

Jak se zvětšená prostata operovala v minulosti a jaké možnosti pro pacienty nabízí současná medicína?
V minulých dobách muži podstupovali buď odstranění jen části zbytnělé tkáně cestou močové trubice, nebo odstranění veškeré zbytnělé tkáně otevřeným řezem. Pokroky v medicíně v posledních dvou desetiletích však umožňují odstranění veškeré zbytnělé tkáně cestou močové trubice i v případech, že tato dorostla i do větších rozměrů. Tyto operace se nazývají transuretrální enukleace prostaty a v současné době jsou odbornými urologickými společnostmi považovány v této indikaci za nejbezpečnější operace s nejlepšími výsledky. Lze je provádět v zásadě dvěma způsoby, a to buď použitím plazmy, nebo s použitím laseru s vysokým výkonem.

Proč jste se v třebíčské nemocnici rozhodli právě pro plazmovou enukleaci a v čem spočívá její princip?
Urologové v Třebíči již před sedmi lety vsadili na plazmu. Základem této technologie je použití bipolárního endoskopického nástroje – resektoskopu, zavedeného k prostatě přes močovou trubici. Průchodem elektrického proudu mezi kličkou aktivní elektrody nástroje a zbylou částí elektrody dojde k zažehnutí plazma korony kolem aktivní části elektrody. Plazma je vlastně ionizovaný plyn složený z iontů a elektronů, případně neutrálních atomů a molekul. Vzniká odtržením elektronů z elektronového obalu atomů plynu či roztržením molekul (ionizací). Plazma je vysoce účinná při nekrvavém řezu tkání i při ošetření krvácejících cév. K oddělení zbytnělé tkáně od pouzdra prostaty dochází mechanicky za optické kontroly zprostředkované operatérovi kamerou. S pomocí plazmy potom dochází k rozdělení objemné hyperplastické tkáně na malé kousky, které jsou vyplaveny močovou trubicí. Plazma pomůže též poměrně spolehlivě ošetřit zdroje krvácení. Jedná se o operační zákrok bezpečný, i když technicky poměrně náročný. Je řada urologických pracovišť, která si na provádění těchto operací netroufá.

Rakovina prostaty nebolí. Jak poznat varovné příznaky?

Jaké byly začátky této metody na vašem pracovišti a kam jste se posunuli dnes?
Lékaři v třebíčské nemocnici nejsou první na Vysočině, kteří se této problematice věnují. Inspirovali se mimo jiné u kolegů v Novém Městě na Moravě, kde s těmito typy operací započali ještě o něco dříve. Když jsme s metodou začínali, navštívili jsme špičková pracoviště v Německu a ve Francii, abychom viděli, jak operaci provádějí nejzkušenější kolegové. Potom jsme začali s operacemi u pacientů s menší hyperplázií a dnes, když máme za sebou už několik stovek těchto výkonů, jsme schopni odstranit i velmi objemné hyperplázie. Podílíme se též v rámci workshopů na zaškolení kolegů z celé republiky, kteří mají o tuto moderní metodu zájem.

Je transuretrální enukleace skutečně nejšetrnější a nejlepší metodou u pacientů s hyperplázií prostaty? Co třeba roboticky asistované výkony?
Některá pracoviště, která transuretrální enukleace neprovádí, se snaží svůj dovednostní handicap nahradit například použitím robotického systému k provedení enukleace. V případě roboticky asistované enukleace se však jedná o výkon s nepoměrně větší invazivitou a většími potenciálními riziky pro pacienta. Evropská urologická asociace se k možnosti roboticky asistované enukleace zatím staví poněkud zdrženlivě a na prvním místě doporučuje provádění transuretrálních enukleací cestou močové trubice, přičemž neklade rozdíly mezi provedením s pomocí plazmy nebo laseru. Před měsícem třebíčská nemocnice pořídila zcela nový resektoskop poslední generace s ještě lepšími technickými parametry, jehož konstrukce umožňuje provádět tyto výkony i u pacientů s menším průsvitem močové trubice.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Po provozování kamenných pošt charita zkusí nahradit i poštovní doručovatele

ilustrační snímek

Za poštovní přepážkou vydávají a přijímají listovní zásilky či balíky, poskytují peněžní služby. A nově zkusí nahradit i pošťáky v terénu. Charita Hrabyně, která už přes osm let provozuje v Hrabyni...

15. ledna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Policie kvůli nelegální skládce v Křižanovicích obvinila dva lidi a firmu

ilustrační snímek

Policie v souvislosti s nelegální skládkou v Křižanovicích na Vyškovsku obvinila dva lidi a firmu pro neoprávněné nakládání s odpady. ČTK to dnes potvrdil...

15. ledna 2026  14:58,  aktualizováno  14:58

Skleník i hlavní prohlídkový okruh zámku v Lednici se připravují na otevření

SklenĂ­k i hlavnĂ­ prohlĂ­dkovĂ˝ okruh zĂˇmku v Lednici se pĹ™ipravujĂ­ na otevĹ™enĂ­

Výměnu substrátů, prořezání dřevin, doplnění výsadby i čištění vybavení i konstrukce skleníku mají po celý leden na práci dvě desítky zahradnic a zahradníků v...

15. ledna 2026  14:45,  aktualizováno  14:45

Vlak srazil a usmrtil v Plzni muže, provoz vlaků mezi Plzní a Třemošnou stojí

ilustrační snímek

Osobní vlak srazil dnes odpoledne na okraji Plzně člověka, který se pohyboval v kolejišti. Provoz vlaků na trati mezi Plzní a Třemošnou je zastaven, informují...

15. ledna 2026  14:45,  aktualizováno  14:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Gočárova galerie v Pardubicích zahajuje rok projektem Jiná krása

ilustrační snímek

Gočárova galerie v Pardubicích zahajuje výstavní rok fotografickým projektem Jiná krása, který propojuje tvorbu současných českých fotografů Davida Těšínského...

15. ledna 2026  14:43,  aktualizováno  14:43

Ve zlínské nemocnici bude od pátku zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních

ilustrační snímek

V Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně bude od pátku platit zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Důvodem je zvýšený výskyt respiračních infekcí v...

15. ledna 2026  14:21,  aktualizováno  14:21

Biatlon v Ruhpoldingu 2026: Čeští muži ve štafetách zopakovali pěkné místo z Oberhofu

Vítězslav Hornig na střelnici při štafetě v Oberhofu.

Světový pohár v biatlonu se v rámci Německa přesouvá z Oberhofu do Ruhpoldingu. Česká výprava tam dorazila v plném složení. Česká štafeta mužů zopakovala 6. místo.

15. ledna 2026  15:56

Za osm let poprvé v akci. Rolba na Brněnské přehradě už chystá bruslařský okruh

Brno v roce 2018 představilo červenou rolbu na úpravu ledu na zdejší přehradě....

Před devíti lety vyhrála anketu mezi občany při participativním rozpočtu, jenže od té doby zima nikdy neudeřila tak jako letos. A tak stála osm let zaparkovaná. Malá pásová rolba, od které si Brňané...

15. ledna 2026  15:52

Z bývalé hájenky v Hradci Králové bude od února chráněné bydlení pro sedm lidí

ilustrační snímek

Z bývalé hájenky v královéhradecké čtvrti Svinary bude od února chráněné bydlení až pro sedm lidí s mentálním či fyzickým postižením. Město objekt loni...

15. ledna 2026  14:14,  aktualizováno  14:14

Desítky horských záchranářů v Krkonoších nacvičují záchranu lidí z lavin

DesĂ­tky horskĂ˝ch zĂˇchranĂˇĹ™ĹŻ v KrkonoĹˇĂ­ch nacviÄŤujĂ­ zĂˇchranu lidĂ­ z lavin

Desítky horských záchranářů i policistů včetně psovodů nacvičují záchranu lidí z lavin v okolí Pece pod Sněžkou ve východních Krkonoších. Mezinárodní lavinový...

15. ledna 2026  13:48,  aktualizováno  13:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lyžařské areály v hradeckém kraji mají i přes oblevu velmi dobré podmínky

ilustrační snímek

Velké lyžařské areály v Krkonoších a Orlických horách mají i přes oblevu velmi dobré podmínky. Všechny hlavní areály v kraji zůstávají v provozu, vyplynulo z...

15. ledna 2026  13:46,  aktualizováno  13:46

Opilec neprozradil, proč měl pořezané ruce a penis. Policie případ odložila

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policisté ukončili vyšetřování případu mladíka, kterého na začátku ledna ošetřovali na čerpací stanici ve Stříbře na Tachovsku. Byl pořezaný na ruce a penisu. Zraněný odmítl říct, co se mu stalo....

15. ledna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.