Kraj Vysočina rozdělí mezi 64 obcí a sportovních organizací 350 milionů korun na stavbu a rekonstrukci sportovišť a kulturního zázemí. Žádosti dnes schválili krajští zastupitelé. O peníze mělo zájem 122 organizací. Rozhodovala rychlost podání žádosti letos v březnu. Vyčleněné peníze byly rozebrané za méně než dvě minuty, řekl náměstek hejtmana Jiří Pokorný (ANO).
"Jednoznačným cílem je to, aby docházelo na straně jedné k obnově a na straně druhé k budování sportovní a kulturní infrastruktury průřezově celým Krajem Vysočina. To, že program byl dobře nastaven, ukazuje mimo jiné i to, že obce jsou připraveny, měly projekty a následně je podaly," řekl Pokorný. Stejný dotační titul podle něj kraj zřejmě zopakuje v příštím roce.
Nejvyšší, desetimilionovou částku dostanou i obec Trnava na úpravu kulturního domu, Rokytnice nad Rokytnou na přístavbu a úpravu sokolovny nebo Kamenice nad Lipou na rekonstrukci kulturního domu.
Sportoviště se z krajských peněz podporují opakovaně. Ještě předchozí vedení kraje na jednorázový program určený obcím s rozšířenou působností vyhradilo 500 milionů korun. Chtělo dotovat sportoviště tam, kde se kvůli spádovosti schází víc lidí. Později přidalo 170 milionů korun na sportoviště menších obcí.