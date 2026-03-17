Nemocnice Třebíč zahájila provoz nových ambulancí přestavěných za 33 mil. Kč

Nemocnice Třebíč zahájila provoz nových ambulancí v jednom z pavilonů. Celkové náklady na úpravy včetně vybavení byly přes 33 milionů korun. Vzniklo několik specializovaných pracovišť a lepší zázemí pro pacienty i pracovníky nemocnice. V dnešní tiskové zprávě o tom informovala mluvčí nemocnice Jitka Mácová. Třebíčská nemocnice je jednou z pěti, kterou zřizuje Kraj Vysočina.
„Ve zrekonstruovaném podlaží se nyní nachází ambulance endokrinologická, revmatologická, nefrologická, diabetologická, paliativní a poradna pro pozůstalé. Dále jsou zde umístěny dvě ambulance logopedické, pracoviště dětské rehabilitace a centrální odběrová místnost,“ uvedl ředitel nemocnice Lukáš Kettner.
Práce trvaly přes rok, skončily kolaudací 19. února. Zakázku získala společnost TIPA Telekom plus a. s. původně za 18,5 milionu korun (bez DPH). Po zahájení prací se cena postupně zvýšila téměř o sedm milionů korun. V rozporu z původním projektem se měnila konstrukce podlah i okna a doplňovaly se práce, které v rozpočtu úplně chyběly, třeba zapracování omítek po bouracích pracích.
Pavilon U byl pro potřeby interní medicíny postavený v roce 1998. "V jeho levé části v přízemí se původně nacházelo radiodiagnostické oddělení, které se však v roce 2019 kompletně přestěhovalo do pavilonu C. Uvolněné prostory byly následně využívány pro různé ambulantní provozy, které však z dlouhodobého hlediska nevyhovovaly moderním požadavkům na dispozice, prostorové uspořádání ani světelné podmínky. Chyběly zde především odpovídající čekárny pro pacienty. Z tohoto důvodu Kraj Vysočina přistoupil k celkové rekonstrukci, která tyto nedostatky odstranila," uvedla Mácová.
V třebíčské nemocnici je ročně hospitalizováno asi 17.000 lidí a její lékaři udělají přibližně 7000 operací. Vedle Nemocnice Třebíč zřizuje kraj také nemocnice v Jihlavě, Pelhřimově, Havlíčkově Brodě a Novém Městě na Moravě.