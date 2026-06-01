Kraj Vysočina chce koupit šest bytů pro Nemocnici Třebíč. Mají sloužit k ubytování personálu nemocnice, řekl dnes novinářům hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO). Nákup bytů celkově za 47,46 milionu korun ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Dostupné byty pro pracovníky nemocnice zajišťuje kraj i jinde. Ve městech, kde zřizuje nemocnice, kupuje byty a plánuje výstavbu bytových domů. V Novém Městě na Moravě a v Třebíči to bude ve spolupráci s městem.
Byty v Třebíči jsou v novostavbě v Modřínové ulici. Ve stejné ulici vlastní město pozemek, na kterém by podle hejtmana měl stát dům přibližně s 50 byty. "Chceme, a domlouváme se s městem, dělat projekt celého bytového domu. Něco podobného, jako děláme v Novém Městě na Moravě, kde to v tuto chvíli projektuje město. A nebo něco podobného, co děláme za krajským úřadem, kde to plně financujeme a projektujeme my," řekl Kukla.
V sousedství svého jihlavského úřadu chce kraj postavit dům se 72 byty a 200 parkovacími místy. Určené budou pro pracovníky příspěvkových organizací včetně záchranné služby a nemocnice. V Pelhřimově už kraj několik bytů koupil, řeší i nákup bytového domu, který by vlastnil společně s pelhřimovskou radnicí.