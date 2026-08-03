Muzeum Vysočiny Pelhřimov může do svých sbírek získat historické auto Praga Grand. Nákup vozu z roku 1929 dnes podpořila krajská rada. Doporučila zastupitelům schválit mimořádnou akvizici za 8,5 milionu korun, uvedl hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO). Automobil by měl být součástí expozic na opravovaném hradu Kámen na Pelhřimovsku, který vystavuje i historické motocykly.
Auto, o jehož nákupu pelhřimovské muzeum jedná, je podle Kukly pojízdné. "V tuto chvíli ještě jednáme o dotaci. Pokud to schválí zastupitelstvo a všechno se podaří, budeme dávat žádost o dotaci na ministerstvo kultury, která kryje až 65 procent," řekl Kukla. Když muzeum automobil získá, vystaví ho na hradě Kámen, který je v jeho správě, zřejmě až příští turistickou sezonu.
Muzeum motocyklů je na hradě od 70. let minulého století. Zřízené bylo díky mezinárodnímu motocyklovému závodu, který se konal v roce 1906 v nedalekém Pacově. Pacovský okruh vedl i okolím hradu.
Památka je od roku 2023 v opravě, práce tento měsíc skončí. Veřejnosti by se měl objekt i s novým návštěvnickým centrem otevřít poslední víkend v srpnu.